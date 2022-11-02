陳布雷的女兒與胡適的兒子

陳布雷的小女兒陳璉與胡適的小兒子胡思杜沒有直接關係，但有共同的遭遇：都背叛父親，投向中共 新政權，最後都被新政權「吃掉」。

中共20大之後，許多文章討論「潤」的問題。「潤」是英文run的諧音。討論「潤」，即討論是否要逃離中國。用孔夫子的話來說：是否要「乘桴浮於海」？

陳布雷是蔣介石的文膽，他的小女兒陳璉，卻在1939年20歲之時加入中共，要推翻「黑暗、專制、獨裁、腐朽的國民黨 反動政權」，在中國建立共產主義社會。並利用其特殊身分，為中共做了很多他人做不到的事情。

1957年，陳璉的丈夫袁永煕被中共打成右派，陳璉和丈夫離婚。文革中陳璉被鬥爭，因她父親和蔣介石的關係而被定為「叛徒」。1967年11月19日，陳璉從上海的中共華東局宿舍11樓跳樓自殺。

胡適的小兒子胡思杜也投向新政權。1948年底，蔣政權風雨飄搖之際，胡適離開大陸，但小兒子不願和父母一起離開。中共建政後，胡思杜發表文章「對我父親胡適的批判」，公開與父親畫清界線。文中指「胡適是國民黨的忠實走狗」、「反動階級的忠臣、人民的敵人」。

胡思杜多次向共產黨 表忠心，還是免除不了他是胡適兒子的原罪。在大陸批判胡適的政治運動中，胡思杜被指責為「漢奸走狗賣國賊的兒子」。1957年胡思杜被打成右派，當年9月21日懸梁自盡。

這兩人的問題都是不願「潤」、沒有「潤」，

北大教授季羡林1987年的文章「為胡適說幾句話」說，1948年秋，時任北大東方語言文學系主任的季羡林和胡適校長在辦公室討論工作，來了一名具中共地下黨員身分的學生，勸胡適不要隨蔣介石集團逃跑，留下來，將來還是可以做北大校長和北京圖書館館長。

季羡林回憶，胡適聞言笑了笑說：「他們要我嗎？」

1954年至1955年間，毛澤東發起全國性的批判胡適運動，當局並出版了八輯「胡適思想批判論文匯編」。如果胡適在中國政權易手之前沒有「潤」，很可能被新政權整死。

本文第一段說陳璉和胡思杜被新政權「吃掉」。這兩字來自已故中國社會科學院副院長李慎之2003年發表在北京「炎黃春秋」雜誌的文章：「被革命吞吃掉的兒子──懷念李炳泉」。

李慎之曾任周恩來的外交秘書、鄧小平訪美隨行顧問。他在文章中說：「據初步統計，中國共產黨自己殺掉的共產黨員，就比中國國民黨殺掉的共產黨員還多好幾倍。」

「潤」或不「潤」？自己決定吧。