我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

彭博：美建議歐盟考慮對俄出口管制 也拿來對付中國

一個英國人當了英國首相

金山人語
金山人語
金山人語

標題沒寫錯。最近確實有一個名字叫蘇納克的英國人當上了英國首相。他接替上任僅45天就下台的特拉斯，成為最新的英國首相。消息立即成為世界各大媒體熱點，顯示雖然不再是「日不落」帝國，英國仍是具有影響力的大國。主流媒體在報導時，當然提到蘇納克的印度裔背景，但更多關注他的經歷、理念、施政方向及其對國內外的影響等方面。

但是在簡體中文世界，蘇納克的當選引發軒然大波，熱度甚至超過他的祖籍地印度。隨便點開一個中文自媒體，都可以看到諸如「一個印度人當上了英國首相」、「前殖民地逆襲宗主國」等誇張標題。其內容更是全部集中在蘇納克的血統、家族背景等方面，將他的三代歷史翻了個底朝天。

大部分中國網友都以幸災樂禍的心態看這次英國高層人事變動。他們認為，英國「國將不國」，已經「淪落」到連一個白人男性首相都挑不出來，只能讓前殖民地的印度人來領導，是大英帝國日趨沒落的象徵。

更有些想像力豐富的陰謀論網友，聯想到具有部分印度血統的美國副總統賀錦麗，稱印度人已經掌控美英兩國最高層核心位置，顯示印度這個國家的野心，對中國構成威脅等等。

中國網友這樣的反應可以理解。印度和英國，連同美國和日本，都是中國民族主義網友最不喜歡的國家。

蘇納克是英國第一個亞裔首相，確實很有新聞性。但是過度炒作就沒有必要，反而容易陷入種族主義誤區。蘇納克先生是英國人還是印度人? 答案很明確。他是出生在英國本土的英國公民。說到底其實就是一個英國人當上了英國首相，只不過他恰好具有印度人的外貌。而且如果深入挖掘，蘇納克家族來自現屬巴基斯坦的旁遮普，與其強調他是「印度人」，倒不如說是「一個巴基斯坦人當了英國首相」。

中國網友很多言論，在中國沒有問題，在美國可能就涉及種族歧視。評價一個人，如果只看他的血統、族裔、國籍而不論其他，那就有種族主義之嫌。尤其像中國這樣一個主體民族漢族佔人口總數92%，又有著長期大一統集權傳統的國家，確實容易滋生種族歧視。「非我族類，其心必異」，以族裔來畫分敵我，就是種族主義的表現之一。

若是覺得只有英國人必須是盎格魯-薩克森白人，本身就是種族主義刻板印象。現在他們又把這種心態投射到英國人身上，替英國人著急，實屬不必要。

當今全球化時代，多元是主流。美國人早已接受少數族裔總統和副總統。出現亞裔總統也只是時間問題。相反，拋開政治單看人員組成，最新出爐的中共政治局常委清一色老年漢族男性，沒有女性，沒有少數民族，沒有同志，非常欠多元化。

英國 印度 種族主義

上一則

11月8日投票 聖他克拉拉縣提案簡介

下一則

平安過萬聖夜 少開車、貼反光膠帶、阻寵物玩弄南瓜燈

延伸閱讀

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷
英國債市殷鑑不遠，美債引以為戒

英國債市殷鑑不遠，美債引以為戒
「印度之子」成英國首相 印度刮起蘇納克旋風

「印度之子」成英國首相 印度刮起蘇納克旋風
大仁說財經／英國央行艱困 投資人無奈

大仁說財經／英國央行艱困 投資人無奈
吐槽英新任印度裔首相蘇納克非亞裔 華裔脫口秀演員挨批

吐槽英新任印度裔首相蘇納克非亞裔 華裔脫口秀演員挨批

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手