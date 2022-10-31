一個英國人當了英國首相

金山人語

標題沒寫錯。最近確實有一個名字叫蘇納克的英國 人當上了英國首相。他接替上任僅45天就下台的特拉斯，成為最新的英國首相。消息立即成為世界各大媒體熱點，顯示雖然不再是「日不落」帝國，英國仍是具有影響力的大國。主流媒體在報導時，當然提到蘇納克的印度 裔背景，但更多關注他的經歷、理念、施政方向及其對國內外的影響等方面。

但是在簡體中文世界，蘇納克的當選引發軒然大波，熱度甚至超過他的祖籍地印度。隨便點開一個中文自媒體，都可以看到諸如「一個印度人當上了英國首相」、「前殖民地逆襲宗主國」等誇張標題。其內容更是全部集中在蘇納克的血統、家族背景等方面，將他的三代歷史翻了個底朝天。

大部分中國網友都以幸災樂禍的心態看這次英國高層人事變動。他們認為，英國「國將不國」，已經「淪落」到連一個白人男性首相都挑不出來，只能讓前殖民地的印度人來領導，是大英帝國日趨沒落的象徵。

更有些想像力豐富的陰謀論網友，聯想到具有部分印度血統的美國副總統賀錦麗，稱印度人已經掌控美英兩國最高層核心位置，顯示印度這個國家的野心，對中國構成威脅等等。

中國網友這樣的反應可以理解。印度和英國，連同美國和日本，都是中國民族主義網友最不喜歡的國家。

蘇納克是英國第一個亞裔首相，確實很有新聞性。但是過度炒作就沒有必要，反而容易陷入種族主義 誤區。蘇納克先生是英國人還是印度人? 答案很明確。他是出生在英國本土的英國公民。說到底其實就是一個英國人當上了英國首相，只不過他恰好具有印度人的外貌。而且如果深入挖掘，蘇納克家族來自現屬巴基斯坦的旁遮普，與其強調他是「印度人」，倒不如說是「一個巴基斯坦人當了英國首相」。

中國網友很多言論，在中國沒有問題，在美國可能就涉及種族歧視。評價一個人，如果只看他的血統、族裔、國籍而不論其他，那就有種族主義之嫌。尤其像中國這樣一個主體民族漢族佔人口總數92%，又有著長期大一統集權傳統的國家，確實容易滋生種族歧視。「非我族類，其心必異」，以族裔來畫分敵我，就是種族主義的表現之一。

若是覺得只有英國人必須是盎格魯-薩克森白人，本身就是種族主義刻板印象。現在他們又把這種心態投射到英國人身上，替英國人著急，實屬不必要。

當今全球化時代，多元是主流。美國人早已接受少數族裔總統和副總統。出現亞裔總統也只是時間問題。相反，拋開政治單看人員組成，最新出爐的中共政治局常委清一色老年漢族男性，沒有女性，沒有少數民族，沒有同志，非常欠多元化。