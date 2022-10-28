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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

他為何發表「不自殺聲明」

金山人語
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帶領數十名男女信眾及其年幼子女，從中國集體逃亡到韓國、再轉往泰國的「深圳改革宗聖道教會」牧師潘永光，日前發表「不自殺聲明」表示，他本人和信眾目前遭到不同尋常的威脅和騷擾，前景凶險難測。

聲明稱，他很可能被中國特工綁架，或被當地移民局逮捕；或被押送回國，或被「失蹤」。但他表示，無論遭遇任何情況，他都不會離開教友和教會、背叛信仰，他不會自願返國，更不會自殺。如果將來有一天失去自由，一切與此聲明相悖的說辭或結論，皆非他本人意願。

一位信仰基督，將全部身心獻給教會的虔誠牧師，若不是面臨非同尋常的被追殺的險境，相信不會如此向世界告白和求救。

潘永光原是醫生，2012年創辦聖道教會，因拒絕向政府註冊，自成立起便不斷遭到騷擾。2018年，政府發布新的宗教管理條例，成都秋雨教會的王怡牧師發起抗爭，潘永光等400多人簽名響應，自此對聖道教會的迫害變本加厲。2019年香港爆發反送中運動，深圳管控更嚴，尋常的禮拜也被禁止。於是，信眾聚在一起商議出走，最後，16個家庭共60人（包括31兒童），於2019年底集體逃亡到韓國濟州島。

濟州島可落地簽證，潘永光一行順利入境。但懾於中國的壓力，韓國拒為他們辦理難民庇護，數次力爭無效。美駐韓領事館、聯合國難民署駐韓機構，也未伸援手。而當地中領館和僑聯學聯，卻頻繁恐嚇威脅。今年8月，一行人無奈轉逃泰國，並向當地聯合國難民機構提出政治庇護，但至今未收到回覆。

逃亡的日子苦不堪言。語言不通，孩童無法上學，生活無著，三餐難以為繼。國內親人和未逃亡的教友，不斷受政府糾纏騷擾。而從韓國到泰國，他們身邊總有一些不明身份的人監視跟蹤。水深火熱之中，恐嚇一天天加劇，危險一步步逼近。

四百年前，1620年的11月， 一群英國清教徒也是為了信仰的緣故，駕駛「五月花號」客輪飄揚過海來到北美，由此才有了今天的美利堅合眾國。當時在船上大家簽署的「五月花號公約」，播下了日後美國自治、民主、獨立和自由的種籽，奠定了美利堅憲法的精神根基。

潘永光和他的農民工信眾，並非要找尋一塊新大陸自建家園，但也同樣是「為了上帝的榮耀，為了加深基督教的信仰，」對耶穌的信仰和追求自由的心，別無二致。

但如今，他們已經沒有退路了，逃亡視同叛國，被遣返必是死路一條，尤其那31名兒童，等待他們的，將是終其一生的恐懼和迫害。而前面的路，又在哪裡？

身在自由之中的人們，請伸手拉他們一把吧！ 

泰國 聯合國 庇護

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