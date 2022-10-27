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尋找故鄉的魚

金山人語
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石斑魚清蒸是台灣喜慶宴會常端上桌的美食，魚肉細緻也沒有惱人的細刺，不論青斑、紅斑、乃至價錢昂貴，皮厚Q彈富膠質的龍膽石斑，都能滿足愛好海鮮者的口腹之欲，但畢竟並非庶民餐桌上的常客。

「龍虎斑」則似乎是這一波中國禁讓台灣魚貨進口以後，才讓很多人注意到的一種石斑魚，覺得很新奇。

其實它就像公驢和母馬生的騾子，是一種混種，由體積龐大的龍膽石斑和好滋味的老虎斑雜交而成，爸媽名字各取一字成了龍虎斑，體積不像老爸，但長得快能提早上市，價格較廉又兼有石斑的緊密肉質和美味。好名字加上好味道，這種台灣近幾年興起的養殖魚也就攻占了市場。

就像習近平可以在中共20大閉幕式上，讓人把有恩於他的前任總書記胡錦濤強行架走一樣，龍虎班在今年6月左右也就突然遭中國大陸禁止入口。業者無奈，唯有出口轉內銷，於是台灣人買來煮薑絲湯，或者蒸蔭冬瓜，意外大快朵頤，吃不完的湯汁因著石斑富含膠汁而結凍，讓人知道確是吃到了好東西。

美國嚴禁肉類進口，但對於魚類，想到海水是全球所共有，印尼、日本的海嘯會震到美洲西岸來，於是台灣漁人養殖的龍虎斑經過這些個月，也冷凍上岸。

為了買故鄉的魚支持台灣，跑了兩趟華人超市才買到，台灣人很多的矽谷庫比蒂諾和聖馬刁的永和超市還專櫃伺候，一條有頭有尾的龍虎斑不到20美元，稱Hybrid Grouper，切片的龍虎斑一包約14美元。主角之外還有「阿珠」、「阿花」 配搭著賣，它們是台灣的鱸魚，片好了的，以及已除去魚刺的虱目魚肚，價格比石斑便宜。

虱目魚肚和龍虎斑相比，有如「老僑」 相對於新僑 ，因為它來得較早，已有一群粉絲，只是疫情時有段時間貨源不穩定。有人改買越南或其它地方出口的虱目魚，煮了以後才知台南學甲的虱目魚有口碑是有道理，滋味真的好，乾煎、煮薑絲湯乃至燒豆豉都好，堪稱台灣的軟實力。

食物早已是地球村的要項，問題只在於運費和成本，當小小一玻璃罐的武林菜都上看3美元，本地產的青蔥一小把都得1.79美金，買條故鄉來的魚回家也就不心疼了。你知道矽谷Valley Fair的義大利街，一杯小小的義大利冰淇淋Gelato有多貴嗎？

20大結束後，在灣區的大陸朋友，泰半不願公開討論政治局常委名單，以及胡錦濤被離開的兩大熱門話題，微信群相當安靜。倒是見到我豆豉燒虱目魚肚的照片都輕快回應：「 台灣人都這樣吃魚的嗎？ 」

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