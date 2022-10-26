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不如恢復科舉制度

金山人語
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中共20大結束，政治局常委七人名單出爐，事先多個預測沒有一個準確。任常委者，多為習近平過去在福建、浙江和上海的舊部。進入這個權力金字塔頂端，只要在「正確的時間」遇到「正確的人」，能力、資歷都不是問題。

這些人之中，有的將在明年3月「兩會」上出任全國人大委員長、全國政協主席和國家總理。

這些職務，過去要透過科舉制度，即考秀才、舉人以及狀元等，一級一級考上來，才有可能做到朝廷大官。中共建政之後，當多大的官，一個重要因素是看你何時「參加革命」。基本上分三個時期：第一次國共內戰、抗戰、第二次國共內戰。「參加革命」越早，官可能做得越大。

那時許多有革命資歷卻缺乏文化和教育的共產黨人做了大官，甚至主掌一些專業機構。這個現象在1957年被一些人批評為「外行領導內行」。批評者後來都成為「右派」，下場悲慘。

中國科舉制度於清末被廢除，當時的新文化運動也猛烈抨擊科舉制度。魯迅短篇小說「孔乙己」描述科舉制度受害人孔乙己的悲慘遭遇。1949年之後，新政府對科舉制度亦有諸多批評，還把「孔乙己」選入初中語文課本。

實際上，中國的科舉制度並沒有消失，而是以某種形式薪火相傳至今，而且就在你我身邊。

史學大師錢穆在其著作「中國歷史研究法」中說：唐朝始有科舉考試，之後，「自東西交通，英國印度公司首先採用我國考試制度，任用職員。其後此制度遂影響於英國政府，亦採用考試，成為彼國之文官制度。其制實系模仿我國而來。後來又影響到美國。但他們只學了中國考試制度的一半，而仍保留著他們自己傳統的政黨選舉制度。凡屬政府上層主要職位，如總統內閣首相國務院及各部首領，皆由政黨中人出任，只下面官吏則酌採考試選拔。」

就是說，中國古代科舉制度，經英國東印度公司、英國政府，再 「遠渡」美國，演變成美國文官考試制度，沿用至今。科舉制度被洋人借鑑後，不可能以考八股文取仕，而有很大的變化。

錢先生此文寫於1961年，他還說，「過去數十年來，中國（註：中華民國）的海關郵政和鐵路等各機關，因有外國力量羼入，亦均從考試量才錄用，比較上軌道。此項制度，好像學自英國，其實則是吾家舊物。」

今日中國大陸的公務員考試，也是「吾家舊物」的某種遺緒。

如果用科舉制度選拔上述中國高官，比由老大點將，可能對國家更好。

英國 印度 中共

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