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紐森離白宮有多遠

金山人語
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距離11月8日期中選舉只剩兩個星期，各路候選人都在最後衝刺。今年加州候選人中，最逍遙的可能是州長紐森。由於篤定當選連任，幾乎看不到紐森的競選活動。他的個人聲明和照片甚至沒有出現在官方選舉手冊上。很多加州選民都不知道今年還有州長選舉，更沒聽說過紐森的競選對手，來自中加州的共和黨籍加州參議員達勒(Brian Dahle)是誰。

當然紐森也並沒有閒著。他有在他看來更重要的事情在做。多家媒體指出，紐森正在為2024年競選總統布局。最明顯的跡象，紐森多次在共和黨控制的紅州打政治廣告，在墮胎、控槍等議題上挑起論戰。他的目標是公認2024年有機會代表共和黨競選總統的兩位同行，德州州長艾伯特(Greg Abbott)和佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)。

紐森下令加州監管機構逐步停止銷售汽油動力車，並簽署了十多項讓加州成為外州女性墮胎庇護所的法律。這些動作也被解讀為建立起民主黨自由派選民和捐款人的支持基礎，為2024年做準備。

美國選舉，從較低職位上競選更高級職位的候選人，往往都喜歡說這樣一句話：「我參選某職位，是為了把這裡的成功經驗帶到那裡」。如果紐森確定參選總統，他也很可能說：「我要把治理加州的成功經驗帶到華府」。

但是有多少加州選民認同他這句話，很值得懷疑。在許多灣區人士看來，加州的經驗並不成功。正如大家都能感受到那樣，加州正從「黃金州」墮落成「噩夢州」。遊民遍地、犯罪飆升、山火頻傳、缺水少電、通膨高於全國、州稅全國最高、油價更是全國之冠……都已成為加州的「名片」。每隔一段時間，都會有「有多人想搬離加州」的調查數據出爐，數字一次比一次高。

這些紐森當然都看到。正如達勒指出，紐森並不想談論加州的真正問題。加州這些亂象都存在已久，並不是紐森造成的。但是加州的問題有加州人承受就夠了，並不值得推廣到全國。

美國的總統╱副總統，一部分在當選前有過聯邦政府經驗，如拜登、賀錦麗、歐巴馬。另一部分則只有州政府經驗，如柯林頓、小布希。當然還有完全沒有從政經驗的川普這樣特例。柯林頓當選總統之前，最高資歷也只是南方小州州長。美國第一大州州長紐森在資歷方面無問題。

紐森自1996年從政以來，基本上一路順風，最大挫折是2009年首次競選州長，因民調落後太多，而黯然中途退出。不過紐森很快調整策略，改為競選副州長。事實證明這是一步好棋。他在副州長職位上韜光養晦八年，積累足夠資源。等2019年布朗退休，紐森順利上位接任州長。

最大變數還要看拜登2024年是否爭取連任。目前拜登還沒有鬆口。如果拜登確定要再選一次，紐森或許應該鎖定副總統候選人，更為現實。現在賀錦麗聲望不高，紐森有機會取而代之。

紐森 加州 拜登

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