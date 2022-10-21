金山人語

眼下二十大 展現的人事與政策走向，讓許多人感嘆，中國正在走回頭路。

的確，從壓制排擠私人企業，到強調共同富裕，從緊縮言論空間，到續推戰狼外交，從意識形態治國，到一黨制與人民領袖的威權統治，中國似乎正向文革時代快速倒退。

但若從權力本質來看，今日中國，其實正是昨日中國合乎邏輯的延續；不是向毛回歸，從鄧江胡到習，自始至終就沒離開毛的蔭庇。

1978年十一屆三中全會，被視為結束文革、放棄階級鬥爭而改以經濟為中心的歷史拐點。鄧小平正式復出，成為核心。三中全會後的輿論寬鬆和言論自由，使得要求否定毛思想的呼聲逐漸高漲。但在鄧核心看來，這種思想「混亂」不是好事情，於是有了1981年的「關於建國以來若干歷史問題的決議」，決議的宗旨，是要統一全黨和全國人民的思想，消除混亂。

決議做出兩個影響深遠的結論：一，從建政到1981年，中共領導的社会主義革命和建設雖有失誤，但成績是主要的；二，毛澤東犯過錯誤，包括發動文革，但終其一生，功績是第一位的，錯誤是第二位的。毛的遺體，繼續存放北京 供人瞻仰，毛的思想旗幟，也將繼續高舉，作為黨的理論根基。

務實的鄧，否定了毛的政策，但作為毛理想的追隨者，卻不容許砍倒毛的旗子。

出於同一原因，他支持經濟改革，但拒絕任何可能危及黨的權力基礎的政治改革，甚至對學生要求懲處官員貪腐和幹部子弟經商謀私，毫不讓步，不惜以坦克刺刀鎮壓。當然，也不允許任何與政改相關的思想解放和理論探索，為此親手將自己扶持起來的兩位接班人拉下馬。

就世界民主潮流觀之，這是中國改革的先天缺陷，今天中國的困境根源在此。但從毛派原教旨主義者來看，改革只能是經濟改革，是為加強而不是削弱和分散黨的權力，其最後目的是為了黨的永久執政。

習近平 是有使命感的人，一是維護毛旗不倒，當然可以冠之以「新時代」的名詞術語，二是保護父輩江山不丟，這個江山也可稱為人民。這種使命感，來自青少年時代毛澤東思想陽光雨露的哺育，也來自紅二代的血統和基因。從毛到鄧到習，不管有多少不同和區別，永續維護共產黨統治的使命，一脈相承。

若說不同，那就是今天這種使命感格外強烈。江胡時代雖也未做任何政改，但相對放任和寬鬆，致使私企作大，官員貪腐，貪富不均，黨心渙散，有「國將不國」的危險，而重整舊河山，子承父業捨我其誰？

中國要進入現代國家行列，不應再寄望領袖，而應在制度上尋求根本的變革。