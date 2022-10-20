金山人語

大家都陸續收到房屋稅單了。在矽谷 的好高中學區 ，近幾年獨棟房價飆到兩、三百萬美元，如此一來，房屋稅要交兩、三萬元的人家比比皆是。

咬牙買好區的新移民，大都指望將來子女進好大學的機會因此提高。像幾所上到全國排名前百的高中，向來都排著隊進柏克萊加大、UCLA這些排名占前的加大UC。

但這三年來起了變化。升大學不看SAT分數，修多少大學先修課AP、 AP有沒有考到滿分5分都只是參考用。當死板板的分數退場，革新派（有人籠統稱之左派）當道，DEI成為大家心照不宣的另一準則。所謂DEI是三個英文字：diversity, equity and inclusion，亦即多元、平等 、包容，全是好字眼。

但用在申請大學，華裔排著隊進加大就不是多元，也不夠平等，包容性不夠高。於是這三年來矽谷好高中畢業生入讀心中前幾志願加大的數字遞減。有學校家長曾開會討論這個趨勢，據說有家長說著都哭了，孩子已經那麼用功，修了那樣多艱難的AP，難道就輸在有個華人的姓氏嗎？

意識形態影響著大學招生，以至影響自己孩子的命運！ 這種變化完全不在華人家長的計畫裡。卻也不敢即刻打包搬到放牛班的學校去，當一條小池塘裡的大魚，畢竟好學區裡整體的讀書研究風氣對孩子還是好的。該怎麼辦？

這世間，計畫經常趕不上變化。有位家人都在北美的專家，隻身返台任教，從公立大學退休 後，受邀再到私校去成立新系。他給自己四年的時間表，等第一屆畢業生產生就返北美和家人團聚，沒想到學生升大四的暑假他就遽逝。同事形容在告別式上看到他神情錯愕的妻和孩子，那份悵惘久久不散。

你的計畫是你小小圈子裡的想法，外在更大的世界還有著無數人的計畫在流轉運行，豈能盡如你意？

一位在矽谷大公司任職的科技人，前兩年在家工作慣了，把家都搬離矽谷，以為在家上班已是不會更改的常態。沒想到公司忽然宣布每周必須到班數日。年輕人卻也不再租房，上班日就睡在車上，已數月過去，「睡車上」反倒成了新常態。

也有才30多歲的矽谷男子，去年投資某支股票大賺，再加上父母的錢也交給他操作，每天看著這支股上漲就陶醉，於是告訴老闆他不幹了，股市收益已足夠他提早退休。不料今年所有股都腰斬還不止，他仿佛一下老了20歲，後悔退休太早。

計畫兩條腿，變化四條腿，你追趕不上的。明白這道理也就不必太執著，審慎樂觀也就是了。