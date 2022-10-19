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如果駱賓王穿越到當代中國

金山人語
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駱賓王是唐初文壇四傑之一，膾炙人口的詩歌「鵝鵝鵝，曲項向天歌。白毛浮綠水，紅掌撥清波。」傳說是駱賓王七歲時所作。駱賓王最重要的作品，是公元684年的「為徐敬業討武曌檄」。

那年2月武則天廢了自己兒子唐中宗的皇位，另立第四子李旦為帝即唐睿宗，實際上武則天一人把持朝政，引發天下諸多不滿。9月，唐朝重臣徐敬業在揚州起兵討伐武則天。徐敬業的幕僚駱賓王，為徐寫下這篇流傳千古的討武檄文。

如果駱賓王穿越到當代中國，很可能揮筆寫下一篇討習檄文。中共1949年建政至今，批評當政者文字頗多。批評者多半沒有好下場，輕者丟官去職或下獄，重者家破人亡。有人甚至不知所蹤，如儲安平；還有被迫「乘桴浮於海」，流亡海外，有家歸不得，或死於流亡途中，如劉賓雁和王若望等。有的流亡者父母過世而不得回國奔喪。　

批評中共者，多為憂國憂民的知識分子，很多人並非要推翻中共政權，只是提供逆耳之建言，但不見容於當道。

到了習近平修改憲法，意在永續執政。對習近平修憲及第三任，半點批評都不允許。北京四通橋日前出現抗議習近平標語：「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，旋即被清除，中國國內網上相關消息一字都無。當事人據說名為彭立發，也是人間蒸發，下落不明。

中國大陸現在表面上早已是與論一律，誠如《紅樓夢》所言：落了片白茫茫大地真乾淨。

駱賓王在討武檄文中，指武則天如狐貍精那樣迷住皇上，終於登上皇后寶座。為了自己的權位，殘害忠良，殺戮兄姊，謀殺君王，毒死母親。駱賓王還指武則天意圖奪取帝位。這一點被後來的歷史發展證實。

駱賓王罵武則天，罵得「一佛出世，二佛升天」，但武則天不以為意，反而對駱賓王的文采青眼有加。據《舊唐書》，武檄文傳到武則天手中時，她一邊讀一邊笑。讀到「入門見嫉，娥眉不肯讓人；掩袖工讒，狐媚偏能惑主」，武則天露出得意之色。再讀到「一抔之土未乾，六尺之孤安在」（指唐高宗屍骨未寒，他兒子唐中宗不知身在何處），驚呼「誰寫的」？有人告訴她作者駱賓王。武則天說，這麼有才能的人，沒有為朝廷所用，是宰相失職。

討武檄文結尾處的名句：「請看今日之域中，竟是誰家天下！」1000多年來無數次被人引用。文革中各派之間武鬥，其「檄文」也常引用此句。

徐敬業後來兵敗被殺，有說駱賓王一起遇難，也有說駱賓王出家做和尚去了。不管怎麼說，如果駱賓王穿越到當代中國，揮筆寫下討習檄文，習近平有武則天那樣的雅量嗎？　　

習近平 中共 北京

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