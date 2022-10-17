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變臉

金山人語
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川劇「變臉」很有名，成為中國的國家非物質文化遺產。現實中，經常可以看到比川劇更精采的變臉。最新的變臉藝術大師，莫過於今年剛登上美國首富的馬斯克(Elon Musk)。

此君一向是話題人物，但之前比較少對於國際政治發表意見。最近卻一反常態，多次拋出爭議性言論，讓他自己也捲入漩渦。

馬斯克的「變臉」，首先是他對最近對烏克蘭局勢的發言。就在俄羅斯在烏克蘭占領區「公投」鬧劇之後，馬斯克突然以「不願看到世界大戰」為由，拋出關於烏克蘭四點方案：一, 在俄軍占領的烏東四個州，在聯合國監督下重新舉行公投。二，承認俄羅斯對克里米亞擁有主權。三，烏克蘭保障對克里米亞供水。四，烏克蘭保持中立地位。

這番話立即引發軒然大波。「馬四條」完全站在俄羅斯立場，為普亭的利益發聲，與國際社會背道而馳。烏克蘭人回應「滾蛋」，毫不意外。

著名的實幹家馬斯克不會只是嘴上說說。「馬四條」後不久，他就關閉了烏克蘭上空的星鏈運營，令正在與入侵俄軍激戰的烏克蘭軍隊受到近乎災難性的影響。馬斯克解釋，他已通知五角大樓，不能再承擔烏克蘭地區的星鏈服務。

俄烏戰爭之初，馬斯克免費為烏克蘭開放星鏈服務，立即讓他成為烏克蘭和世界人民心目中的俠義英雄。星鏈確實在幫助烏克蘭軍隊作戰方面發揮很大作用。但是現在馬斯克對這個正在為生存浴血奮戰的國家說：「對不起，沒有免費午餐」。

馬斯克這番「變臉」，不僅讓他從神壇跌落，也令世人錯愕不已。無論馬斯克怎麼辯解，都令人懷疑他是不是與普亭達成某些交易，為實現自己的利益而出賣烏克蘭。

馬斯克是科技創新明星，但本質上還是個商人，信奉利益至上。對他來說，只要有利可圖，什麼都可以談。如果與普亭給他的利益高於幫助烏克蘭，馬斯克會毫不猶豫投入普亭的懷抱。

星鏈被視為突破專制國家資訊封鎖的利器。但前提是不能掌握在馬斯克這樣的人手裡。

馬斯克因收購推特中途變掛，而被告上法庭。最近他又說願按原價執行收購，條件是推特撤訴。但是推特拒絕，理由是馬斯克這人「難以預測」，不知道他下一步又要玩什麼花樣。 馬斯克最近這番「朝秦暮楚」，再次給他自己貼上「不靠譜」的標籤，長遠未必有利。

拋出「馬四條」後，馬斯克還意猶未盡，又拋出「涉台言論」，宣稱「台灣可以成為中國的特別行政區」。立即遭台灣政府駁斥他妄圖「把一個民主國家變成一個專制國家的行政區」。

也許受馬斯克啟發，中國政府也玩起了「變臉」。先是對馬斯克擺出「你少管閒事」的制式戰狼臉。過後又笑臉相迎，歡迎馬斯克的言論。其中又涉及怎樣的利益交換，值得觀察。

馬斯克 烏克蘭 普亭

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