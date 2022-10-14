洛市議長 還是比川普高明

金山人語

繼10日辭去洛杉磯市議長後，馬丁尼茲12日終於「懷著一顆破碎的心」辭去議員席位。民憤難消，議事大廳成了民眾示威現場，不走人，難以善了。

事情起因於一段錄音，四位西裔血統人士，包括三位市議員和一位工會主席，以粗俗惡毒的語言談論一白人市議員的非裔兒子，並嘲諷聚居在洛市「瓦哈卡」（Oaxacan）移民「又矮又黑又醜」。

錄音外流，一石激起千層浪。在一個多種族社會，沒有什麼比種族歧視 話題更能挑動人們的神經了。馬丁尼茲稱，她懷著一顆破碎的心辭職，但不知她是否意識到，她已經讓更多人的心「破碎」。一般族群歧視，多指白人歧視少數族裔，此次卻是拉丁裔針對其他族群，而被辱罵的「瓦哈卡」族，本身屬拉丁裔一員。

今天的美國社會，已找不到單一族裔社區。聲稱要為社區爭福利的政客，首先須學會平等、真誠地對待每個族裔的選民，不論種族、膚色、語言、身高，都要一視同仁。這是政治道德的底線，對有心從政者是必修的第一課。馬丁尼茲告別時，寄語拉丁裔所有小女孩，「希望我已經激發了你們的夢想」，她更應補充一句，「也希望你們從我的失敗中汲取教訓」。

馬丁尼茲的教訓，不止適用於拉丁裔小女孩，也適用所有政治人物。

數月前，金山華裔教委徐安在回答有關學生成績的問卷時表示，「非西裔學生面臨的最大挑戰是缺乏家庭支持」、「住房和糧食不安全導致家庭環境不穩定，加上缺乏家長鼓勵，使學生無法專注或重視學業。」結果引發軒然大波，一些人還要求她辭職。

徐安的話，旨在陳述事實，並無攻擊和傷害，且用話溫和、誠懇，完全不同於洛市議員的嘲笑譏諷，但仍被一些人視為不尊重，政治不正確。徐安已倒歉，相信也從中學到了教訓，民眾總是對官員有更嚴要求，對敏感議題和話題，須保持高度警覺和細膩。

政治正確不是偽善，而是在複雜的多族裔社會環境下，維持族群和諧、利人利己的一種約定。它的界限有時很明晰，但有時很模糊。馬丁尼茲的跌倒啟示人們，對任何族群皆應平等相待，政客要注重正心、誠意。徐安事件則提醒，就算起心動念並無歹意，也須謹言慎行。

經歷過去三年疫情 及仇亞暴力，華裔社區對種族歧視有更切身感受。言語傷人，不止傷害情感，它所煽動和誘發的暴力更可傷害肉體。試想，如果不是川普 口口聲聲「北京病毒」挑撥叫唆，人們對疫情的恐懼不會轉化對亞裔的仇恨暴力。馬丁尼茲比川普高明，她選擇道歉辭職，沒有像川普那樣硬拗，如紐森所讚，是正確的決定。