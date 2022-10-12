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德黑蘭展出西方現代藝術作品

金山人語
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今年9月14日，22歲的伊朗女孩瑪莎，因沒有遵循嚴格的載頭巾規定，被伊朗道德警察逮捕，拘留期間死亡。此事在伊朗各地引發大規模的抗議。撰寫此文時，伊朗的抗議活動仍在持續之中。舊金山灣區的伊朗裔民眾，也因此事而曾聚集在舊金山市政廣場抗議示威。

這件事令人想起中國文化大革命的場景：1966年夏初文革驟起之時，穿牛仔褲、尖頭皮鞋和高跟鞋或女士燙頭髮，都被指責為「嚮往資產階級生活方式」。這些人如果在街上行走，會被紅衛兵剪破牛仔褲、敲斷高跟鞋之跟、剪掉燙的頭髮。稍有不從，就會被紅衛兵暴打一頓。

最近頭巾事件引發的大規模抗議行動，表明伊朗人民對思想和行為遭到禁錮的強烈反彈。但在伊朗警察鎮壓抗議行動之時，也出現了一抹特別的曙光。

伊朗首都德黑蘭的當代藝術博物館，今年夏季展出了多件19世紀和20世紀歐洲和美國的現代流派藝術作品，大約有兩萬伊朗民眾參觀了這個展覽。

這些作品中，有法國畫家、雕塑家馬塞爾．杜尚（Marcel Duchamp）1915年的玻璃畫「大玻璃」，有美國極簡主義先驅賈德（Donald Judd）的無題雕塑。還有很多油畫作品。

伊朗總統易卜拉欣．萊辛是一位強硬的神職人員，他反對西方對伊朗的影響。伊朗當局也曾抨擊「離經叛道」的藝術家，指這些藝術家「攻擊伊朗的革命文化」。

在這種大形勢之下，德黑蘭當代藝術博物館的這次展覽，格外令人矚目。

有讀者會問：這些展品是哪裡來的？已故前伊朗國王巴列維和王后，1977年在德黑蘭建造了這座博物館，並收購了數十億美元的西方現代藝術作品。但兩年後，什葉派神職人員推翻了國王，接著把這些藝術作品鎖入倉庫。這些立體派、印象派、超現實主義派乃至波普藝術作品，就這樣「藏之深山」，不見天日數十年。

文學藝術界的變化，有時是某種政治變革的先聲，如前蘇聯獨裁者史大林去世後，蘇聯出現的「解凍文學」；中國獨裁者毛澤東去世以及隨之結束的文化大革命之後不久，中國文壇出現了以控訴文革罪行為主題的「傷痕文學」。北京的「星星畫會」受到當局打壓後，發出「要政治民主，要藝術自由」的口號。當時正要進行改革開放的中共當局和主要為年輕人的藝術家多場較量之後，接受了「星星畫會」。

這次德黑蘭當代藝術博物館的西方現代藝術作品展覽，對伊朗未來變革將扮演甚麼角色，十分值得持續觀察。

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