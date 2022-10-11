勇士意外解決最大麻煩

金山人語

過去兩、三個月，NBA球壇討論得最多的金州勇士 問題，就是隊中有三名球星(格林、維金斯和波爾)，在新一季中都有續約問題，但勇士不能同時與他們高薪續約，因為全隊薪資遠超規定，上季已繳全聯盟最高豪華稅。因此勇士的最大麻煩是：三人之中，須放棄一人，該放棄誰呢？

7至9月，勇士管理層一直沒透露半點風聲。但上周三(5日)格林出拳毆打波爾，他這一出手意外地為勇士解決了麻煩：波爾獲得續約，格林為此出走。

毆打事件5日發生後，總經理、教練和隊中老大的柯瑞 都淡化事件，但八卦網站TMZ 7日爆料，公開一段格林打波爾的視頻。視頻清楚顯示：波爾站在球場邊，格林從十多公呎外走上前，用上身撞波爾，波爾雙手將格林推開，格林反應激烈，踏前兩步，出右拳，擊中波爾臉部，波爾被打倒地。

視頻清楚顯示，格林惡意出手，情況惡劣。視頻洩漏後，全聯盟譁然，勇士管理層和隊員都改變了對事件的看法，就像教頭柯爾9日對隊中全體年輕隊員所說那樣，事情不尋常(not normal)。

怎麼不尋常？內情顯然與續約之事有關，其中關鍵是：管理層若把錢給了其中一人，另外一人可能就得不到續約；若管理層給格林、維金斯和波爾各3000萬元，再加上柯瑞和湯普森兩人約1億元，合共薪資就超過2億元。矛盾早就醞釀，在兩周前的新賽季媒體日，格林已公開表示，他將得不到續約。

勇士9日在舊金山主場迎戰湖人，賽後教頭柯爾對媒體說，波爾很可能會得到高薪續約。這是勇士高層首次公開表態，將與波爾續約，預計續約4至5年，每年平均在3000萬元以上。

另一方面，格林在毆打視頻洩漏當天，立即進行修補，公開向波爾道歉，並且說將會暫時離隊。管理層也表示，將會對事件進行深入調查。格林沒有參加勇士9日對湖人之戰。

今年32歲的格林，被視為勇士十年來的三名主力之一(柯瑞、湯普森和格林)，是全隊防守核心，也是進攻時的傳球高手，更被視為勇士精神領袖；如果他於明年季後賽 後離隊，勢必影響到勇士的實力。但是他的防守、傳球和領導力可能被誇大，並非不可替代。

至於波爾獲得續約，應是明智的決定。波爾只有23歲，他是柯瑞退休後的首選接班人。波爾能控球突破、能投三分球，傳球能力也不錯；柯瑞今年34歲，明年季後賽時將是35歲，估計只能維持高水平比賽兩三年，之後由誰接班？這是勇士未來規畫的重要決定，波爾是最適合的人選。