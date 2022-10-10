金山人語

「取消文化」是從2010年代美國等地興起的政治浪潮，表現為否定某些歷史人物，取消他們歷史地位，將任何紀念這些歷史人物的所有標誌統統推翻，大有「橫掃一切牛鬼蛇神」氣勢。

「取消文化」此起彼伏，最新發展是加州大學 哈斯汀法學院(UC Hastings College of the Law)更名爭議。根據加州眾議會立法，州長紐森簽署的加州AB 1936法案，加大哈斯汀法學院將從明年1月起更名為「舊金山加大法學院」，也就是將創辦人哈斯汀(Serranus Hastings)的名字從校名中拿下。理由是哈斯汀先生曾經參與對加州原住民的屠殺及流放。

加州議會通過AB 1936法案時，並未引起太多反應。哈斯汀法學院也是名校，但是相對「小眾」，不如柏克萊、史丹福那樣家喻戶曉。儘管哈斯汀曾擔任過愛荷華州眾議員和加州總檢察長，普通民眾對他所知甚少。

最近成為新聞，因為哈斯汀家族後人日前提起訴訟，指控對加州政府及校董會違反1878年與哈斯汀家族的合約，要求賠償17億元。原告也表示，他們不是想要錢，而是希望保留哈斯汀校名。

哈斯汀是否應當被加大法學院除名？以現今的道德標準和價值觀來衡量歷史人物，是否合理？歷史人物受到後人尊重紀念，必然有其原因。歷史人物的思想行為也必然受到他所屬那個時代的侷限。他們功勞和錯誤，哪個主要哪個次要，是決定後人評價的重要因素。

哈斯汀法學院更名，開了糟糕的先例。美國很多地方、學校和機構都是以歷史人物命名。這些人物未必都是完人，可能都有某些汙點。是否都應該依照「取消文化」的標準，統統打倒？

佛利蒙市以美墨戰爭英雄佛利蒙將軍(John C. Fremont)命名。假如日後「取消文化」進一步得勢，以「屠殺墨西哥 人民、侵占墨西哥土地」而清算佛利蒙將軍，佛利蒙市是否要更名？柏克萊市以哲學家柏克萊神甫(George Berkeley)命名。如果日後柏克萊神甫被發現做過某些壞事，柏克萊市和柏克萊加大 是否也要更名？如果史丹福家族某成員日後被挖出某些「黑材料」，史大是否也要更名？

契約精神是現代文明社會的基石。合約簽了就必須遵守。哈斯汀家族後人索賠17億，並非獅子大開口，而有合約為依據。根據1878年合約，哈斯汀法學院校名應永久保留創辦人名字，否則就必須向其家人賠償10萬元。算上利息，這筆錢到今天確實有17億元。哈斯汀法學院要更名，就必須按照合約賠錢，一分都不能少。

AB 1936法案還規定，校方不再需要哈斯汀後人擔任校董事成員，也很有爭議。若哈斯汀後人沒有做錯任何事，僅僅因為血緣關係而被剝奪擔任校董資格，那就涉嫌歧視。

英文有句話「如果沒壞，別去修它(if not broken, don't fix it）」。哈斯汀校名用了這麼多年也沒出問題，多數人都能接受，何必非要改名徒增困擾？