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「人民經濟」 背後的文章

金山人語
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中國學者溫鐵軍提出的「人民經濟」概念，引起廣泛關注；同樣令人好奇的是，有關討論和評論在網上一出現便被屏蔽，有論者由此猜測，「人民經濟」成敏感字眼，恐非個別學者的突發奇想，背後有文章。

所謂「人民經濟」，按溫鐵軍的定義，包含四個特徵：自主性、在地性、綜合性、人民性。具體地說，這一經濟與維護國家主權關聯，不受外資控制、不讓外國壟斷，完全自主；資源開發和利益用於本地；企業經營不為盈利，而用於實現自主和維護在地發展；最重要的則是，人民經濟實行全民所有制。

溫提醒學界，應該對人民經濟給予關注和討論，因為以人民經濟取代市場經濟，可能是下一步必走之路；而且 凡具愛國主義性質、維護國家自主的經濟都是人民經濟，這是世界力發展大勢所趨。

新概念一出，引起軒然大波。一些知名經濟學家也加入了討論，許多人批評這是開歷史倒車，無視經濟發展規律和改革開放取得的成就，擺明了是要放棄數十年的改開成果，重回一大二公的老路。而公有制經濟的歷史已經證明了，全民所有制只會導致大鍋飯，一大二公的結果就是一窮二白。

人民經濟主張與中國過去四十年的經驗背道而馳，但似乎也不是溫教授一時心血來潮。中共官媒近期推出系列報導「思想的力量」，展示過去十年各行各業的成就，其中一期「八里廟村的共富路」，講的就是農村重走合作化道路、實現共同致富的故事。可以說，這是呼應「人民經濟」的一個活例子。

八里廟村屬吉林省，該村在實行分產到戶多年後，重新成立合作社，實行土地規模化現代化經營，同時從事多項副業，業餘時間開展集體文化活動，帶領農民一起走上致富道路。習近平總書記曾到合作社參觀，並指示要總結合作社的經驗，在全國推廣。

溫鐵軍長期從事三農（農業、農村、農民）問題研究，曾任職中央和國務院政策研究機構，是最高決策層的智囊。同時，他熱中於中美對抗、新冷戰、硬脫鉤等議題，熱中推銷以內循環為主、實行中國經濟雙循環的理念，成為當今官方意識形態的主要闡釋者之一。溫教授的聲音，上層聽得進，而上層的旨意，溫也了然於心。

因此，有評論相信，人民經濟概念的提出絕非偶然。它不是為了猜測或討好上意，也不是上層授意以測風向，更可能是理論「務虛」的前奏，在二十大到來之際預先釋出，以減緩衝擊力。若果如此，從人民經濟到八里廟合作社，從理論到實錢，中國未來十年經濟社會的發展走向，或可初見端倪。 

國務院 二十大 習近平

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