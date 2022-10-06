我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

黃金州變成噩夢州

金山人語
金山人語
金山人語

每隔一陣子就有「多少多少人想從灣區（或加州） 搬走」的調查報告出爐，好像有越來越多人想離開，覺得此處不宜居。

但這只像小聲的背景音樂，隱約存在，似乎不必太當真。灣區主要英文媒體集團Bay Area News Group和非營利組織「矽谷合資（Joint Venture Silicon Valley） 」2019年起就在年度民意調查裡詢問對「搬離灣區」的看法，「有些同意」和「強烈同意」兩種人的總合一向就高，從2019年，也就是Covid疫情發生以來這四年，分別是47%、51%、56%, 到今年的53%。

樣本1600多人，前不久才在灣區主要五縣進行的調查結果明白顯示，每兩個灣區人就有一個想搬走。

這類調查更大看點應是「為什麼想搬走？」

66%租屋族擔心一輩子都買不起灣區的房子。大家非常憂心治安，半數人（49%）形容這裡犯罪問題極端嚴重，這數字比2021年的問卷急升12%。高度害怕山火再發生者高達八成二。

再放大來看，認為美國走在錯誤道路上的高達74%。認為灣區和加州走向錯誤的分別有62%和57%。四分之三受訪者覺得過去五年來灣區生活品質下降，人們的「四大怕」是：高房價、高生活費、遊民、旱災。和過去最大不同是「交通壅堵」的恐懼減少，因為很多人在家上班，沒有人想回辦公室。

嬰兒潮前段班的留學生逐漸老去乃至凋零，他們是夠格的觀察者。一位1972年就從台灣來美的朋友最近在波士頓郊外探訪子女，加油一加侖只付3.29美元，比灣區便宜一半，他有感而發寫一段話給我。

他說，當年到柏克萊讀書，至今年住灣區已50年。「前47年，加州是黃金州Golden state ; 近三年則是噩夢之州（Nightmare state）。」何以黃金變成噩夢？ 他說，滿街遊民、到處搶劫、山火處處、停電缺水無日無之、通貨膨脹比別人嚴重、州稅全美國最高，到舊金山要小心街頭的大小便……，最後他問：加州怎麼了？

多年的白人老友說，如果民調來問他想不想搬走，他會回答：「這不關你的事！」因每個人境遇不同。自己在巴洛阿圖長大，開高中同學會時彼此談心才會吐露真心話。其實搬走原因是住不起，少時沒有財務規畫，老來身無長物就只剩自住的一棟房子。賣屋離開換到愛達荷州、雷諾賭城等便宜的地方，買間小屋，餘錢存在銀行，數饅頭等待上帝寵召，往往就是美國夢的終點。

他說，最後決定你搬不搬離灣區的最大理由有二：一是你的錢夠不夠，二是你的子女在哪裡。這是不必民調的真相。

灣區 加州 民調

上一則

醫保不好選 可找會講華語代理

下一則

馬斯克入主推特 維權者憂創造安全言論平台恐前功盡棄

延伸閱讀

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」
台式泰國菜前進美國 瓦城宣布明年插旗加州

台式泰國菜前進美國 瓦城宣布明年插旗加州
加州乾旱破百年紀錄 若未出現風暴「將迎最乾冬季」

加州乾旱破百年紀錄 若未出現風暴「將迎最乾冬季」
限制欠繳路費、農曆新年成法定假日 加州5新法與灣區相關

限制欠繳路費、農曆新年成法定假日 加州5新法與灣區相關
加州10大遠距工作人口激增城市7個在灣區 山景城達50%

加州10大遠距工作人口激增城市7個在灣區 山景城達50%

熱門新聞

60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2022-10-03 23:04
7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

2022-10-02 01:16
最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西