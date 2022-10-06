金山人語

每隔一陣子就有「多少多少人想從灣區 （或加州 ） 搬走」的調查報告出爐，好像有越來越多人想離開，覺得此處不宜居。

但這只像小聲的背景音樂，隱約存在，似乎不必太當真。灣區主要英文媒體集團Bay Area News Group和非營利組織「矽谷合資（Joint Venture Silicon Valley） 」2019年起就在年度民意調查裡詢問對「搬離灣區」的看法，「有些同意」和「強烈同意」兩種人的總合一向就高，從2019年，也就是Covid疫情發生以來這四年，分別是47%、51%、56%, 到今年的53%。

樣本1600多人，前不久才在灣區主要五縣進行的調查結果明白顯示，每兩個灣區人就有一個想搬走。

這類調查更大看點應是「為什麼想搬走？」

66%租屋族擔心一輩子都買不起灣區的房子。大家非常憂心治安，半數人（49%）形容這裡犯罪問題極端嚴重，這數字比2021年的問卷急升12%。高度害怕山火再發生者高達八成二。

再放大來看，認為美國走在錯誤道路上的高達74%。認為灣區和加州走向錯誤的分別有62%和57%。四分之三受訪者覺得過去五年來灣區生活品質下降，人們的「四大怕」是：高房價、高生活費、遊民、旱災。和過去最大不同是「交通壅堵」的恐懼減少，因為很多人在家上班，沒有人想回辦公室。

嬰兒潮前段班的留學生逐漸老去乃至凋零，他們是夠格的觀察者。一位1972年就從台灣來美的朋友最近在波士頓郊外探訪子女，加油一加侖只付3.29美元，比灣區便宜一半，他有感而發寫一段話給我。

他說，當年到柏克萊讀書，至今年住灣區已50年。「前47年，加州是黃金州Golden state ; 近三年則是噩夢之州（Nightmare state）。」何以黃金變成噩夢？ 他說，滿街遊民、到處搶劫、山火處處、停電缺水無日無之、通貨膨脹比別人嚴重、州稅全美國最高，到舊金山要小心街頭的大小便……，最後他問：加州怎麼了？

多年的白人老友說，如果民調 來問他想不想搬走，他會回答：「這不關你的事！」因每個人境遇不同。自己在巴洛阿圖長大，開高中同學會時彼此談心才會吐露真心話。其實搬走原因是住不起，少時沒有財務規畫，老來身無長物就只剩自住的一棟房子。賣屋離開換到愛達荷州、雷諾賭城等便宜的地方，買間小屋，餘錢存在銀行，數饅頭等待上帝寵召，往往就是美國夢的終點。

他說，最後決定你搬不搬離灣區的最大理由有二：一是你的錢夠不夠，二是你的子女在哪裡。這是不必民調的真相。