金山人語

中國大陸「十一國慶」之際，外交部新聞司司長華春瑩 在推特上發送12組對比照片，其中以「清末名臣李鴻章低眉順言和八國聯軍恥辱性談判」，與去年中國大陸外交官楊潔遞和王毅在美國阿拉斯加和美國國務卿布林肯會面時，「昂首挺胸與美方展開對話」作比較。有評論稱，這是華春瑩力挺戰狼外交。

中國大陸的戰狼外交，似乎是近幾年之事。其實數十年之前即有戰狼外交，只是當時沒有用這樣的詞彙形容。

中國文化大革命高潮的1967年，那年8月22日，紅衞兵放火燒毀了英國 駐北京 代辦處、毆打英國駐華參贊柯利達（Sir Percy Cradock）。紅衛兵並強迫柯向毛澤東像下跪，柯利達堅決不從。柯利達後來於1978年至1983年擔任駐華大使。

中國官方報紙「人民日報」第二天報導說：「首都紅衛兵和革命群眾一萬多人昨晚湧到英國駐華代辦處舉行聲勢浩大的示威，在門前舉行了聲討英帝反華罪行大會，並激於義憤，對英國駐華代辦處採取了強烈的行動。」

北京發生英國駐華代辦處被燒毀事件後，許多英國人到倫敦的中國代辦處抗議。一些中國外交官拿起棍棒，衝出代辦處打人，與維持秩序的警察發生衝突。多名中國官員受傷。

另一件著名戰狼事件是：1969年3月，中國和前蘇聯在邊界的珍寶島發生軍事衝突。當年3月21日，蘇聯總理柯西金打電話給中國外交部，要求和毛澤東或周恩來通話，女接線生一聽是「蘇修頭目」的電話，劈頭就是一通罵，說：你這個蘇修頭子，我們偉大的領袖怎麼能和你對話。然後掛了電話。

被華春瑩揶揄嘲笑的李鴻章，雖然存在爭議，但他是洋務運動的主要推動者之一。中國學習西方的先進技術，李鴻章是有先見之明者。他支持左宗棠在福建興辦福州船政局；又創辦了天津水師學堂、武備學堂、魚雷學堂和威海水師學堂等，並花重金為這些學堂聘請了一批洋教習。

與李鴻章在洋務運動中以及中國歷史上的地位和重要性相比，楊潔遞和王毅只是小角色而已，不可同日而語。楊潔遞過去並非戰狼式外交官，但中國大環境之下，不「戰狼」不行。如果楊潔遞說的是違心之語，則是大陸外交官的悲哀。

40多年前，鄧小平推動改革開放之初，就有評論指這是中學為體、西學為用。中學為體、西學為用，正是當年洋務運動的主導思想。

洋務運動1861年至1895年，凡35年，其目標是「師夷長技以自強」和「師夷長技以求富」。中共現在的改革開放，很大一部份還是洋務運動之遺緒。華春瑩何苦嘲笑李鴻章？