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Tesla仍是長期投資對象

金山人語
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美股3日反彈，道指升765點，那指升239點，但過去數月一直跑贏大市的特斯拉(Tesla)，卻因為2日公布第三季新車付運數量不及預期(只34.3萬輛、不及預期的37.5萬)，股價大跌8.61%，以242元收市。 

以科技股為主的那指，年初至今跌31%；Tesla9月下旬前，一直跑贏那指，但9月20日以來，已從308元跌至242元跌了21%，年初至今總共跌了39%。眼前的問題是：Tesla不再是避風港，反而變為重災區，這種情況會持續多久？ 

至少未來兩周，仍可能低沉難起；要到本月中，第三季財報時，才有機會好轉，因為Tesla對第四季的營收預期，有正面的預估。 

若以長期來說，Tesla應是極佳的投資對象。巴隆基金(Barron's fund)3日還斷言，特斯拉是「最佳」的長期投資對象。 

Tesla成為長期投資對象的多項因素並沒有變。一，電動車雖然只占全球汽車的4%，但Tesla在行業中領先，占全球電動車市場的25%。二，全球對電動車的需求不斷增加。三，Tesla 2021年產100萬輛，2003預計年產200萬輛，2030增至2000萬輛。四，Tesla平均每輛車的成本是3.6萬元，平均售價卻是5萬元，仍有不錯獲利。五，Tesla向電池業發展，剛在德州自設鋰礦提煉廠，這是汽車公司的首創，預計電池業將成為Tesla另一重要收入來源。 

Tesla還有一些非常吸睛的發展，例如備受關注的新車「網路卡車」(Cybertruck)，在等待了兩年後，明年初將可上市；這款新車已有150萬人預訂，原定起價3.99萬元，但明年開售將超過4萬元。 

馬斯克又計畫，明年推出機器人計程車(robotaxi)，即利用Tesla的自駕車，開辦計程車服務；Tesla的車主都可以參加，因為美國家庭的汽車，大都停在車庫，沒有使用，因此可以將車出租。分析師大都認為，這項計畫短期內難以實現，因為Tesla的自駕軟件至今未能做到「全自駕」。不過Tesla的自駕軟件Autopilot，下月將進行新一輪更新，自駕功能將可再提高。 

9月30日那天，Tesla舉行了「人工智能日」(AI Day)，展示新的人形機器人(humanoid robot)；機器人高5呎8吋重125磅，在台上步行，向觀眾揮手；視頻中還可看到，機器人用手舉起金屬條，用水桶澆草地。馬斯克說，三至五年後，機器人就可上市，每個售價2萬元；機器人可在家裡、辦公室和工廠執行各種任務。 

科技界向來的機器人理想是：可在機器人身上，裝上具有人腦功能的電腦，這樣機器人就可以人類智慧去完成工作。馬斯克的想像是，未來可賣出數以百萬計的人形機器人，這樣就可以在社會中掀起一場人力資源的革命。

Tesla 自駕車 馬斯克

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