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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

格陵蘭之殤

金山人語
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如果你喜歡冰天雪地，位於北極圈的世界第一大島格陵蘭，可能是地球上最接近世外桃源的地方。至少在氣候變遷之前是如此。

據說最早發現格陵蘭島的維京海盜，為了保守秘密，給這個島取名時，故意將冰雪覆蓋的這塊白色土地命名為「Greenland」即綠地。同時將旁邊那個綠色小島命名為「Iceland」，即冰島。

無論名稱多麼「誤導」，格陵蘭都一直屬於冰雪。沒有冰雪就沒有格陵蘭。但是氣候變遷改變了這一切。冰雪格陵蘭正在發生很可能不可逆的巨大變化，不僅影響當地，更影響整個地球。

最近本報刊登由聯合報與合作夥伴製作的「解凍格陵蘭」系列專題，通過記者的觀察，讓我們無比直觀地看到，氣候變遷給格陵蘭帶來怎樣的災難性變化。氣溫上升造成冰川融化崩落，當地人從小熟知的湖泊消失了；從來不降水的冰原卻下起暴雨；大量融冰湧入海洋改變洋流走向，原本乾淨的峽灣飄滿了垃圾汙染；海冰消融限制當地人通行，大量雪橇犬「失業」而被安樂死。一幕幕怵目驚心的景象，再次提醒我們：氣候變遷不是科學家論文裡虛幻的理論，而是正在發生殘酷的現實。

我們生活在一個科技高度發達的時代。最近NASA的航天器撞擊小行星，讓我們見證了第一次人類的力量主動改變天體自然運行軌道，創下歷史。但是回到地球，氣候變遷又讓我們不得不承認，在大自然面前，人類的力量實在太渺小。「即使再派一千個冰河學家登上冰原，它也不會停止融化」。格陵蘭科學家的話，透露出深深的無力感。

根據主流科學界觀點，氣候變遷原因很清楚，就是人類活動排放的甲烷和二氧化碳氣體，造成大氣層溫室效應，使得全球氣溫上升，成為各種極端氣候的肇因。要從源頭上解決氣候變遷，辦法就是「減碳、減碳、減碳」。

減碳聽起來容易，做起來很難，因為涉及到大至國家、小至個人的無數複雜利益。正如世界氣候基金會主席尼爾森所說，社會需要凝聚自下而上的力量，從公民社會對政府和企業施壓。

儘管危機已到家門口，樂觀的格陵蘭人拒絕坐以待斃，而是以積極態度自救。格陵蘭從去年7月起就不再發放石油和天然氣開發許可證，並計畫將氣候暖化導致融冰產生的水量，用於加強水力發電。他們還利用暖化打造極地溫室發展本地蔬菜種植業，減少運輸產生廢氣排放。

世界上人口密度最低地區之一，格陵蘭已面目全非。但氣候變化的受害者遠不止格陵蘭。今夏北半球破紀錄的長期酷暑、中國歐洲一條條大河斷流湖泊枯竭、加州歷史性乾旱，直到最近肆虐佛州伊恩颶風，都有氣候變遷的「功勞」。

壞消息還在繼續。「北溪」天然氣海底管道洩漏，可能造成有史以來最大一次溫室氣體排放，災難後果難以估量。

「格陵蘭人來不及害怕，已經被迫接受現實，學習調適。」怎樣積極面對危機，格陵蘭人為我們做出榜樣。

格陵蘭 氣候變遷 減碳

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