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新時代 來到了三叉路口

金山人語
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中共二十大即將召開，來自學者民間、國內國際、友善或不那麼友善的各種猜測謠傳，讓人眼花撩亂。

猜測紛紛，不外乎總書記是否會連任、哪些人入局哪些人出局等；而謠傳更誇張，甚至政變說、軟禁說都出來了。

了解中國政治的專家都知道，所有這些，聽聽就好，不必當真，只是反映了一些人內心的「期待」，並非所有的謠言都會成為遙遙領先的預言。

但此次黨代會比往屆更受關注，卻也反映了一個事實：中國的發展來到了一個轉捩點，人們關切的，不只是未來五年的權力格局和政策重心，還有未來十年、二十年甚至三十年的國家發展走向。

毛澤東去世，標誌中共建政後動亂的「前三十年」結束。七十年代末，鄧小平啟動改革，經濟、政治和社會生活一下子爆發出強大生命力。人們仍在貧困中掙扎，但對生活充滿憧憬。大學生以天下為已任，積極參與改革。經濟起飛，政治寛鬆，改開第一個十年，成了當代中國最好的十年。

然而，1989天安門廣場的槍聲，讓正要起步的政改戛然而止。人們至此才明白，總設計師要的只是經濟改革。發展經濟，可以八仙過海各顯神通，但政治上必須嚴守黨指出的方向，不許任何人摸石探路。

成也蕭何，敗也蕭何。鄧支持經改，但反對政改，將推動政改的胡耀邦趙紫陽拉下馬。結果，以市場經濟為導向的經改沒有政改的配合和支撐，最終走向了不倫不類的權貴經濟。

鄧的另一矛盾在於：否定文革和階級鬥爭理論，卻不允許徹底否定和批判毛的神主牌地位。阻止政改，使經濟改革陷入困頓和歧途；阻止清算毛，最後則導致文革和階級鬥爭死灰復燃。鄧是毛的追隨者，他最後雖意識到領袖的錯誤，但卻無法走出其陰影。自己為自己使絆，這是鄧的悲劇。

摸石頭過河，乃無奈之策，鄧本寄望，後來者能夠在實踐中摸出一條路來。但三十多年過去了，前面已沒有石頭可摸了，卻仍未找到路在何方，而沿著原路返回，似已不太可能。

這就是目前的困境與挑戰，新時代已來到了三叉路口；而三十年後會怎樣，人們更不得而知。

或許有人期待新的設計師出現，指點迷津；其實，已進入現代社會的國家，有許多成功經驗可以借取，避免瞎折騰、走冤枉路。如，把經濟交給市場，政治還權於民。再如，決策透明，新聞監督與言論自由，這樣就不會有那麼多猜測和謠傳了。而且，決策民主化、公開化，可增加政府行為的可預期性，便於和其他國家打交道，以融入國際社會。

有橋有路，何必要趟水摸石頭？

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