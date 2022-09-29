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你還在苦苦等綠卡幹嘛？

金山人語
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2013年加州通過AB 60法案，准許非法移民申請駕照，只限在加州開車使用，有些限制，但網開一面已經夠佛心，在全美跑第一。雖一直有爭議，加州車管局說，2015年實施以來約已有110萬人申請到「AB60駕照 」。

事情皆如此：只要開了個小洞，洞就向外撐大。非法移民也有不開車的，或因年齡，醫療原因，乃至生活上根本不必開車。但沒有身分證件很不方便，租屋、買手機或和公家單位打交道得帶著墨西哥護照，「感覺受歧視」。

紐森州長上周簽署AB 1766，又名「人人有證( California ID for All）」 法案，可能從2024年起，不論合法非法移民，加州就人手一證。

加州人口已逾3900萬，其中27%是移民，將近1100萬人。非法移民占到22%，人數比聖荷西、舊金山兩市加起來的人口還要多，紐森完成立法（只約20位共和黨議員投反對票）得意洋洋，覺得嘉惠弱勢人口。

雖說2017年以來加州就禁止公務員訪德州，福斯電視台報導說紐森在搞定AB1766的第二天就去了奧斯汀，公開批評德州和佛羅里達州州長用大巴士，把美墨邊界非法移民載到華府和瑪莎萄葡園去讓民主黨傷腦筋的作法。

紐森恐怕缺少一種同理心，何不想想那些經過十年等待綠卡，由美國公民的父母或兄姊擔保申請之下，歷盡辛苦才來到加州的「合法移民」心中的感受，以及這些人對於公平正義、守法守份等基本價值觀的懷疑和動搖。

AB1766有助非法移民租房、銀行開戶、替孩子註冊上學、申請醫療服務、就業。路邊攤販有了身份證更方便申請衛生執照。

這不就是你我等了又等，合法移民加州後做過的事嗎？紐森簽AB 1766時還強調，法案有助無證移民的子女可以在加州公立大學、學院以及社區學院ESL班繳交州內居民（in-state）較低廉學費。有華人朋友問：大家還苦苦等綠卡幹嘛？

有人問專家，被遊覽車載到賀錦麗華府寓所前解散的無證客究竟合法或非法移民。答案說是合法，因這些人一跨過德州和墨西哥邊境就申請庇護，即可待在美國等法官答覆，要等好多年。換言之，進來也就進來了。

人人都想當人道精神的俠客，但法律和人情之間的確存在矛盾。守規矩的人搭「特慢車」，加州州長卻替非法移民一直增開「加班快車」，讓走正道者目瞪口呆，且州長一簽，錢就由納稅人來付。

AB 1766提案人，蒙特瑞選出的眾議員史東形容法案帶來重大改變，是game changer。問題是，當大家看不到Game的規則，誰來替守法的人說話？

非法移民 加州 紐森

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