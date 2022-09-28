想起了當年的地檢官賀錦麗

金山人語

為何想起地檢官賀錦麗 ？因為舊金山 公立中小學最近的高缺課率。美國副總統賀錦麗當年在舊金山地檢官任內，曾祭出鐵腕打擊學生缺課。

本報日前報導，舊金山米慎區查維茲小學，去年180天的上學天數內，缺課18天或更多者高達70%，兩年前這個比率為29%；舊金山聯合學區5萬多名學生，去年缺課率29%，其中學生主要為非裔與太平洋島裔的灣景區Malcolm X小學，長期缺課率最高，達89%。以亞裔學生為主的日落區史蒂文森小學，長期缺課率最低，僅3%。

一學年缺課逾20天為長期缺課。一學年缺課10至19天為習慣性缺課。

學生缺課率上升固然與新冠疫情有關，但家長也難辭其咎，否則難以解釋，同樣大環境之下，不同學校的缺課率相差如此之大。無論是線上還是到校，如果子女缺課，家長難道不應該督促自己的孩子上課？

學生不上課，但小孩子精力過剩，如果無所事事在街上閒逛，可能捲入犯罪或成為罪案的受害人。2006年，擔任舊金山地檢官已兩年的賀錦麗發現，94%的兇殺案受害人是高中學校輟學生。

賀錦麗當時說：「不接受教育就是犯罪，這件事情就是這麼嚴重。」她向舊金山所有中小學生家長發出信函，告訴他們：如果學生長期缺課，家長將面臨控罪。如定罪，最高可判2,500美元罰款及入獄一年。

賀錦麗劍及履及，2008年起訴六名家長，這些家長的子女都缺課超過50天。後又以同樣理由起訴另一家長。 這些家長中，有的認罪，有的不認罪，最後都受到不同程度的懲罰，但並沒有高額罰款 ，也無人被判入獄。

這也是舊金山有史以來第一次，有家長因子女缺課而受到公訴。以地檢官身份強勢干預地方公立教育，賀錦麗似乎是舊金山第一人，之後也沒有聽說發生類似事情。

賀錦麗干預地方公立教育，達到實際效果。舊金山聯合學區中小學校長期缺課學生人數，2006年2,856人，2008年降至1,730人。

幾年後賀錦麗「官升一級」，當選加州 總檢察長，把她在舊金山 推行的這項政策推擴至全加州：對子女長期缺課的家長提出刑事控罪。但書是：家長被控罪後，如同意採取措施以改正錯誤，法官可延遲審理相關案件。當時州總檢察長辦公室的一份調查報告指出，2012至2013學年，全加州公立中小學缺課率近30%。

最近舊金山缺課率又升，賀錦麗當年的措施可以捲土重來嗎？目前仍在疫情中，如此激烈動作不妥。疫情過後，不妨「賀」規曹隨，制止缺課。