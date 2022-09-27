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新賽季 勇士有實力再奪冠

金山人語
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NBA新賽季的媒體日已於25日舉行，勇士正式確定隊員14人，30日進行首場季前賽，10月17日首場季內賽。勇士新賽季奪冠機會有多大？ 

勇士是新一季的奪冠熱門，主要原因是西區沒有超強隊伍，勇士打進西區決賽的機會很大；進入東西區總決賽後，可憑無人能敵的決賽經驗取勝。西區競爭對手主要是快艇和灰熊；東區是公鹿和波士頓。

格林、維金斯和普爾新一季都有續約問題，管理層可能因全隊薪金過高，無法讓三人全部高薪續約，因此可能要從三人中裁退一人。筆者認為，因為三人都面臨續約問題，這個賽季必全力爭取表現，對勇士爭取「第五次奪冠」大大有利。 

三人中誰最可能被裁？球評多認為普爾被裁的機會最大，但筆者認為，普爾是三人最不能替代者的一個，因此最值得保留。普爾能控球和投三分球，更重要的是，他是柯瑞以外，唯一能控球和突破的人；柯瑞不出場時，第二梯隊的進攻要靠他領軍。再過兩三年，柯瑞退役，普爾就是接班人，環顧整個球壇，勇士難以找到更適合的接班人。 

勇士上季有普爾「大爆發」，今年會否再有人像他那樣爆發？在今年的五名年輕隊員中(懷斯曼、庫明格、穆迪、鮑爾文和羅林斯)，都沒有這樣的潛力。其中庫明格和鮑爾文，較可能有「小爆發」。只要有一兩名年輕隊員有小爆發，全隊實力就可提升。 

球評都寄望於中鋒懷期曼，他是2020選秀，但養傷一年半，今年才是他的菜鳥年；他身高7呎1，籃下應可發揮蓋火鍋的功能，進攻時則可將高吊球灌進籃裡。但這些表現基本作用不大，不會讓他大爆發。 

2021兩名選秀庫明格和穆迪，庫明格有爆發力和彈跳力，可望有較大發展，但他的弱點是不集中，沒有專精，因此必須選擇專練項目，例如選擇作大前鋒，磨練相應的防守與進攻，穆迪的發展是catch-and-shoot，須再練一兩年，才有可能脫穎而出。 

2022兩名選秀中，6呎10的大前鋒鮑爾文，擅長中距離投球，因此雖是新秀，有可能爭取到較多的上場機會。至於後衛羅林斯，可能難有上場機會。 

今年新加盟的後衛德文森蘇(Donte Divincenzo)，是2018年的第17選秀，25歲，能守能攻，有望在年輕隊員中突圍而出。 

柯瑞仍是奪冠的關鍵，狀態保持得極好；今年6月決賽時，勇士多用擋拆替他的三分球開路，讓他更能發揮「史上最佳三分球」的特異功能；預計到明年6月決賽時，擋拆將是勇士的一項必殺技。

勇士 柯瑞 鮑爾

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