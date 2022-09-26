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普亭走向深淵

金山人語
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俄羅斯入侵烏克蘭戰爭進行了七個多月，有一點已經很清楚，即俄羅斯不可能取得軍事勝利。得到北約支援的烏克蘭軍隊越來越強，不僅能有效抵抗俄軍，甚至有能力大規模反攻，收復大片失地。俄軍則是從戰爭初期的驕橫囂張，變成士氣低落的驚弓之鳥，惶惶不可終日。

在這樣的局面下，如果普亭仍不願結束戰爭，正如很多時評專家已經指出的，他只有兩種選擇：全面總動員或者動用核武器。自從俄烏戰爭爆發以來，俄方已經不只一次發出「核威脅」。但是都只是「嘴砲」。顯然，「核武器最有用的時候是在發射架上」的道理，俄國人也是懂的。更重要的是，俄羅斯不是唯一有核武的國家。如果俄國在烏克蘭使用核武，將面臨什麼樣的後果，相信普亭最清楚。

那就只剩下動員這張牌了。俄羅斯日前果然宣布動員，雖然打了個折扣，宣稱只是「局部動員」而不是「總動員」，只徵召30萬預備役人員。

儘管如此，俄羅斯自二戰以來首次動員，引起巨大反響。根據歷史經驗，一個國家下達動員令非同小可，代表這個國家的政治經濟都將全面進入戰爭軌道，將強制徵召公民入伍，對國家經濟和人民生活都勢必產生重大影響。對地緣政治形勢衝擊更是不可預測。

很多中國自媒體這幾天都在宣傳俄羅斯人民踴躍參軍報國、國會議員主動要求上前線、軍工廠日夜加班趕造武器等「正能量」新聞，但是國際主流媒體上卻是完全不同的景象。人們看到的是局部動員掀起俄國人民大規模出逃浪潮。據報導，從俄國各地前往土耳其、亞美尼亞等俄國人可以免簽證國家的航線機票暴漲數倍。更有消息指俄國已經禁止成年男子出國，並有大量「抓壯丁」場面曝光。俄國各地反戰示威也此起彼伏。

雖然是局部動員，但是隨著戰局惡化，普亭升級到總動員，完全可能。普亭的愛將，國防部長蕭依古說了一句令人「細思極恐」的話：「俄國擁有近2500萬人的巨大動員資源」。也就是說，普亭準備用2500萬俄國人的生命為他自己的政治生命陪葬。

三國曹操對袁紹的評價「色厲而內荏，好謀而無斷。幹大事而惜身，見小利而忘命」，用在普亭身上很合適。普亭現在完全就是輸紅眼的賭徒急於翻本而孤注一擲。他的下場是墨索里尼還是尼古拉二世，並不重要。重要的是他正在將整個俄國帶上不歸路。

普亭策畫的烏克蘭東部四州入俄公投鬧劇也開鑼。俄國可能是世界上最喜歡「公投」的國家。二戰蘇俄吞併波羅的海三國和波蘭東部，就已經玩過刺刀下「公投」的把戲。更不用說曾經是中國領土的外蒙古和唐努烏梁海，就是被蘇俄「公投」分離出去的。

無論動員令還是「公投」，都注定救不了走向深淵的普亭大帝。「聯俄抗美」道路越走越遠的中國，又何去何從？

俄國 普亭 俄羅斯

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