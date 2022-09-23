在瞻仰英國女王 靈柩的人流中，在各國政要齊聚的肅穆擁擠的喪禮上，穿著中式服裝、戴著印有血紅五星旗標誌的白口罩 的中國代表，顯得格外醒目與刺眼。

是因為害怕被感染？還是為了與最高領導人及其「清零」政策保持一致？人們無從知曉。但不管網上有多少譏諷、辱罵，這一幕的象徵意涵，無可否認。此刻中國，不論在外人眼中，還是在中國人自己看來，確實十分與眾不同，辨識度極高。

上世紀改革啟動時，人們期待，經濟改革必然會帶來政治改革，但天安門鎮壓告訴人們，此路不通。不過人們沒有放棄希望，相信通過長期全面的國際交往，最終會讓國人接觸和接受現代政治理念，緩慢影響中國政治進程，但數十年過去，人們終於還是失望了。

近三年清零抗疫，讓人不得不承認，盡管有40年的經濟建設和科技發展，高樓林立高鐵縱橫，物質生活發生天翻地覆的變化，但在政治控制和人群治理層面，中國還是那個中國。

自上而下的管控系統，十分奏效。從最高層的核心，到街道小區黨小組，及最近的「十戶長」，政令一出，無遠弗屆，必能直通到底。人們嘲諷四川招聘十戶長，是歷史倒退，其實多年來的戶籍管控性質相同。千年歷史證明，行之有效。這套系統有「連坐」特性，下對上負責，出事拿下級試問。因此，一人之下的各級必定全力以赴。中國各地發生災難事故，不是第一時間讓當地官員到現場救急，而是先將其革職查辦，根源在此。

由此不難理解：何以樓長可以封死住戶，孕婦生產、老人心臟病 發作都不允外出就醫；何以半夜三更一棟樓居民被趕到大巴上，不告知目的地，暗夜中拉走隔離，以至於翻車釀禍；何以大白可以砸鎖破門，強入民宅消殺，連冰箱食物也不放過。

輿論和民意的控制， 密如鐵桶。互聯網、智慧手機出現時，許多人預料這將是威權的末日，民意管控已不再可能。但事實證明，現代化通訊也可為威權所用，轉為統治工具。健康碼、AI刷臉，讓你寸步難行；強大的網軍可過濾所有不和諧聲音；只此一家的黨媒，則讓人除了相信別無選擇。

鐵腕加輿控，民心順服。全民核酸、動態清零，靜默、封城，雖引發抗議責難，但多數國民情願配合，甚至還引以為傲。美國人可以持槍進入議會廳抗議口罩令，但中國百姓真誠相信，政府是為人民好，否則會像美國一樣死上幾百萬。

國際防疫專家擔心，一味清零會造成「免疫鴻溝」，當世界已實現全民免疫時，中國人還須持續做核酸與不斷清零。但出現在英女王喪禮上的白口罩提醒人們，免疫鴻溝背後，還有價值觀鴻溝。中國正加速逆行，恍如生活在另一世界。