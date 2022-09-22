英國女王葬禮有如一台戲

金山人語

1965年那個寒冷的一月天，英國為邱吉爾首相舉行國葬。英國女王 伊麗莎白二世9月19日的葬禮則是57年來的第一次。美國人花了8.5小時看公共電視台轉播，過程鉅細靡遺、運鏡精準令人歎服。

當年邱吉爾的告別，有人認為會是倫敦最後一次作為全世界的首都，但拜科技之賜，也基於大家對女王在位70年的感念，再加上黛安娜王妃生前死後積累出全球對英國王室的好奇和興趣，伊麗莎白二世的葬禮非常有看頭。使徒保羅在哥林多前書說：「我們成了一台戲，給世人和天使觀看。」女王葬禮真的就像一台戲，讓大家看了很難忘記。

先從宗教面看這場告別式，16世紀亨利八世把英國帶離開天主教（The Roman Catholic Church），所以女王葬禮以基督教（Protestant，新教，中文習慣譯為基督教）為基調。現任首相Liz Truss在西敏寺為女王念出約翰福音14章耶穌和門徒告別的話語，乃是基督信仰的神髓。耶穌說「在我父的家裡有很多住處」，祂去原是為大家預備地方，接著是新約最有名的一段：「我就是道路、真理、生命。」

英國傳教士在世界各地廣傳福音，女王葬禮上再次提醒大家，大英帝國帶來的影響不止船堅砲利，也是信仰和價值觀。

再從人倫親情看告別式，英國人講求克制情感（stoic），喜怒不形於色，但女王的三子一女、兩個孫一路步行相送，鏡頭中看到查理三世 也有情緒激動的片刻，強自忍下。皇室規矩是必須實際經歷軍旅才能著軍裝，哈利 王子和他的安德魯叔叔各自因著脫離王室以及性侵緋聞而失去此一榮光和權利，但仍須一步一腳印在世人面前送別女王，彷彿提醒升斗小民，帝王之家亦無法保證子孫賢孝，女王也有過她親情的缺憾和煎熬，一如你和我。

三從人情味看女王葬禮，人民夾道相送不在話下，回到溫莎，愛馬Emma站在草地上和主人告別，眾多柯基犬以Muick和Sandy為代表也被牽到一旁目送女王，這細節顯示人們不會忘記馬和狗是人間最尊貴女王的至愛，她的日子曾因著對動物的愛而更開闊，就跟你我這種小人物一樣。

在聖喬治堂儀式最後，宮務大臣把白杖（wand of office）一折為二，讓它隨女王之死而去，也超級有其象徵意義。

眩目王冠帶不走，世間榮華權勢帶不走。正如棺木緩緩沉入穴中時，溫莎教長引舊約大衛的詩篇：他的年日如草一樣，他發旺如野地的花，經風一吹，便歸無有。

人一死就化為塵土，女王不也就跟你和我一樣嗎？