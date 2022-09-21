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伯恩思應該羨慕包柏漪

金山人語
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伯恩思（Nicolas Burns）是現任美國駐中國大使。包柏漪是誰？她是前美國駐華大使羅德（Winston Lord）的夫人，英文名Bette Bao Lord，1985年11月至1989年4月隨先生出使北京

伯恩思為何要羨慕包柏漪？30多年前，包柏漪常在北京的大使館或大使官邸舉辦文藝沙龍活動，每個星期放映美國電影，邀請很多北京文學藝術界人士出席。伯恩思日前在大使館舉行美國獨立日慶祝活動，邀請賓客時卻遇到麻煩。兩相比較，伯恩思可能會感嘆：「任」不逢時。

中國女作家陳燕妮1986年或1987年第一次到美國大使官邸時，洗手間令她震驚。她在2020年寫道：「我清楚地記得，見到她（包柏漪）第一面時就隨其深入大使官邸去看她的衛生間，畢生第一次驚見，原來馬桶這東西竟是可以被棉織物周密包裹的。」「當時北京的『衛生間』概念都還苟且在『茅房』這種大喇喇意境時，眼前被織物祥和包裹的清潔馬桶給我的衝擊，醍醐灌頂。」

「六四」後流亡美國的張郎郎，很多年後在美國寫的文章中說到：「正好這裡（包柏漪的沙龍）又有新片上映。好像記得那次演的是《Ｅ．Ｔ．》，就是小孩帶著外星人騎自行車的那個電影。記得當他們自行車隊突然集體騰空而起的時候，坐在後面的作家李陀先生（註：也是電影評論家）大叫一聲：『好！絕了！』」

那場電影，中國作家劉賓雁和夫人朱洪也在場。

這種情形在1989年發生了變化。那年2月，就任總統僅一個月的老布殊訪華，臨別前在長城飯店舉行告別晚宴，天文學家方勵之獲邀請。方收到邀請後，向其工作單位中科院的外事局請示：是否可以接受美方邀請，無回應。

2月26日晚上，一百多名武裝警察，在街上阻止方勵之夫婦赴宴。幾經波折，當局得逞。

同樣的事最近在北京再次上演。伯恩思大使邀請的王全璋律師和妻子李文足，得到與當年方勵之夫婦同樣的待遇。

伯恩思本月17日發表推文說：「美國駐中國大使館15日舉辦因新冠疫情而延期的美國獨立日慶祝活動。中國政府企圖騷擾、勸阻一些受邀賓客出席。」「華府支持美中人文交流和接觸，中國政府也應如此。」

中國政府不這樣看問題。習近平17日在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會上說：要防止外部勢力在成員國製造顏色革命。

在中共眼中，美國大使館的這些活動，就是在中國推動顏色革命。

如果現在包柏漪到北京任美國外交官，當年之沙龍不可能再現。

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