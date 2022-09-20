周三升息0.75 市場已消化訊息

金山人語

聯準會 本周二和周三開會，決定最新一次升息 的幅度；若如預期那樣升息0.75%(75基點)，股市反應可能不會太大，甚至可能不跌反升；若升息幅度為1%(100基點)，股市必反應激烈，勢必出現拋售。

為什麼升息0.75%、股市會不跌反升？主要是因為市場已有此預期，並且已消化有關訊息。

上周二(13日)勞工部公布8月的消費者物價指數(CPI)，市場預期8月物價會繼續7月的跌勢，但結果卻是不跌反升。

就連汽油價格大跌也抵消不少，其他如食物、租金和新車等樣樣都明顯漲價，所以股市反應猛烈，13日當天道指大跌接近1300點。

三大指數更持續下跌，道指一周跌了4.1%，那指跌了5.5%，史指跌了5.5%，這是自2020年6月以來美股跌得最慘的一周。由於上周大跌，出現過分拋售(oversold)的情況，所以本周三若只升息0.75%，股市的反應相信不會太大，甚至可能不跌反升。

不過，聯準會本周三仍有可升息100基點，如果真是這樣，股市必反應激烈，再次出現拋售。為什麼會這樣？因為升息100基點，被市場解讀為過度升息(too aggressive)，超過了市場現階段預期的幅度。升息過度會增加對經濟的壓力，市場擔心高利率 ，會將經濟推至衰退。

上述所說的本周三股市反應，是短期情況，若以中長期看，分析師大都認為，未來數月，股市將有更大波動，因為聯準會積極升息，利率升愈高，對企業和經濟不利。

不少分析師認為，未來數月，股市可能重新挑戰史指於今年6月16日所創下的3666點谷底。

史指上周大跌4.8%，上周五收市，已跌至3800點水平；所以分析師相信，史指若再跌至3700點以下，才會有力反彈。

中長期來說，投資銀行高盛預測，聯準會本周三升息0.75%，升息幅度累計增至3%；今年11月和12月再各升0.5%，年底前累計升息幅度增至4%。換言之，今年10月至12月的第四季，累計升息已至3%和4%的高利率階段，因此已進入「危險階段」，因為高利率對經濟造成的壓力增大，造成經濟減速並拉低通膨，更易於將經濟推入衰退。

聯準會既要不斷升息，使經濟減速和拉低通膨，但另一方面又要避免經濟衰陷入衰退，難度極大。不少分析師認為，聯準會無法控制的因素極多，尤其是國際因素，例如俄烏戰爭造成的能源和食品物價上升，以及中國清零政策造成的大規模封城，導致全球性的供應鍊麻煩。聯準會誓言不斷升息，以擊退通膨，但力量卻有限，要避免經濟硬著陸，愈來愈難。

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