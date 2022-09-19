金山人語

記得高中時候一次歷史課期終考試，試卷上只有一道題：「對比英國資產階級革命、美國獨立戰爭和法國大革命，論證為甚麼法國大革命最徹底？」同學答題思路基本上都是說，英國雖然革命了，但是王室最終復辟，所以不徹底。而法國大革命建立共和，所以最徹底。雖然我到現在也不明白，為甚麼出題的老師認為美國獨立戰爭也不徹底。

英國女王 伊麗莎白二世仙逝，舉世哀悼，也留下很多思考空間。英國作為現代民主制度發源地，自己卻仍然保留君主制。女王去世讓世界看到英國王室的影響力如此大，令其他歐洲王室相形失色。美國人民對英國王室尤其一向懷有好感，儘管美國獨立宣言裡有很大篇幅是控訴英王的罪行。

以溫莎王朝為代表的現代王室至今存在，很重要原因是與時俱進。伊麗莎白二世與伊麗莎白一世完全不同。查理三世 與查理一世、查理二世也完全不同。他們都順應潮流進行自身改革，把權力交還給人民，完成從「君權神授」到「君位民授」的華麗轉身。

英國雖然是君主制，但歷史上也有過共和國時期，就出現在新君查理三世的同名前輩查理一世和查理二世中間，從1649年查理一世被處死到1660年查理二世復辟，總共只有11年。這段歷史也成為大仲馬名作「達達尼昂三部曲」的時代背景板。

大仲馬的名言是「歷史只不過是我用來掛小說 的釘子」。據考證達達尼昂歷史上確有其人。但大仲馬只是借用了他的名字身分，情節完全虛構，基本上可以看作「老外」寫的武俠小說。

三部曲第一部「三個火槍手」，主要情節圍繞英王查理一世的權臣白金漢公爵與法王路易十三的妻子奧地利安娜的地下戀情展開。小說描寫達達尼昂和他的三個火槍手朋友出生入死，挫敗紅衣主教黎塞留的陰謀，保全法國王后的名聲。

第二部「20年後」，則有達達尼昂等人試圖拯救英王查理一世的情節。他們躲藏在斷頭台下面，計畫從刑場上把英王救出。但是計畫因劊子手提前行刑而功虧一簣。歷史上的查理一世評價不高。但是大仲馬筆下的查理一世卻是集正直、仁慈、勇敢等高貴品質於一身的君主典範。

第三部「布拉日隆子爵」裡，達達尼昂更是憑一己之力完成幫助查理二世復位的義舉。最精采情節是達達尼昂假扮漁夫潛入英軍軍營，劫持當時英國實際統治者蒙克勳爵，並說服蒙克同意查理二世復辟。書中蒙克寫給查理的信件只有一句話：「15天後我將在多佛爾恭候陛下」，令人印象深刻。

很多人心底仍然存有一塊屬於王子公主的童話空間。王室的存在，正好充當童話世界在現實的投影。40年前查爾斯王子與黛安娜的「世紀婚禮」滿足了多少人的幻想。女王去世後，很多人擔心英國君主制是否快要終結。其實，正如英國人自己說的，保存王室制度是因為他們已經習慣了。