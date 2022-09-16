遊民問題 何以成了老大難

金山人語

遭受非法移民困擾的德州，最近不斷用大巴將尋求庇護的無證客載往紐約、華府、芝加哥等民主黨城市，引起當地民眾和政府抱怨。此舉近似於鬧劇，被移民權益團體斥為政治秀，但德州州長的思路很明晰：既然你們口口聲聲要包容接納，那就請收留吧。

上月，北灣聖拉斐市警察 開著警車把一位遊民 載到舊金山，放到居民區後揚長而去。發現並錄下事情經過的居民大為震驚，但北灣警察的邏輯和德州州長是一樣的：金山遊民政策寬鬆友善，就請接納吧！人們懷疑，這可能不是個別警員行為，也可能不是第一次了。

舊金山遊民問題，一直是「老、大、難」：存在已久，事態嚴重，難以解決。近日紀事報發表的民調顯示，70%受訪者將遊民列為市府三大挑戰之一，40%的人更認為，遊民是金山第一市政難題。比較起來，認為犯罪和治安是頭號難題的，只有23%。

金山治理遊民問題不可謂不用力，建庇護所，不斷增加床位，提供治療和生活服務，轉介就業，推動提案向企業徵稅用於遊民，甚至還計畫為癮君子提供安全注射中心等。但所有這些政策，都是如何去安頓和服務已經出現在街頭的遊民，而不是從根本上採取措施防止人們流落為遊民。

因此，盡管政府花了大錢，但成效甚微，一批遊民離開街頭，另批人又補充進來。據統計，全年仍有2萬無家可歸者遊走在街頭巷尾。權益團體表示，人們對解決這一問題似乎已經絕望了。

提供弱勢人群必要的服務，是政府職責，但從根源上解決遊民問題，應從如何防止人們淪落為無家可歸者做起。如毒品一樣，對癮君子提供挽救生命的服務，無可厚非，但根本解決之道應是取締販毒，同時提供必要甚至強制的勒戒服務。

紀事報民調還發現：非裔占全市人口6%，但在遊民中的比例為35%，在人口中占16%的拉丁裔，遊民比例為30%；而在回答「無家可歸是否與種族有關」問題時，60%非裔、42%拉丁裔受訪者回答「是」。在這些人看來，遊民問題美國社會的種族主義和歧視有關。

與此形成鮮明對比的是，亞裔 占金山人口高達37%，但遊民中比例最低，僅7%；認無家可歸與種族有關聯的亞裔，只有26%。在亞裔觀念中，遊民問題政府的確有責，疏於照顧是失責，過於寬鬆也是失責，因為寬鬆只會導致像聖拉斐市警察那樣的行為。但同時，遊民問題也有個人因素，須要檢討。

也因此，當所有族群視遊民為第一要緊的市政時，亞裔認為，治安犯罪才是政府要抓的頭等大事。