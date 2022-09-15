金山人語

加州 住久逐漸了解，誰當總統、哪些華人 選上什麼公職，對老百姓生活的影響，其實都比不上選票裡各項州提案（Proposition)。很不幸，那也往往是一般人最缺乏認識的。

不少人等到要投票才草草瀏覽提案，又常因解釋不清或者文字避重就輕乃至有意誤導，糊里糊塗就為重要議題簽下賣身契。

今年11月選舉，加州27和26提案是有史以來雙方砸錢最多的提案。數月前即已開打，至少會在紙媒、電視廣播和社交媒體燒掉4億美元。但大多數人對這兩項和運動賭博相關的提案，不是一無所知就是一知半解。

很多華人不看運動競賽，更多人厭惡賭博，運動和賭博加起來更顯遙遠，是生活上幾乎聽不到的背景音樂。

但了解提案有助了解社會。移民來美國不能老是回望中港台，也要了解所處的大環境。

加州賭博並不合法，樂透、賭馬和印第安賭場是合法存在的例外。美國是運動大國，職籃、職棒、美式足球是最重要的國民娛樂。比賽就有輸贏，拿來作賭盤早就有的事，但全美國運動簽賭都違法，直到2018年最高法院才作出改變，至今一半以上的州將某些運動下注合法化，像紐約、新澤西就是，加州則要在今年攤牌了。

賭博再和人手一機、天天上網的現況結合，市場就大了。27提案問加州選民是否同意上網下注。無時無刻、辦公室或家裡乃至過街等紅綠燈都能賭一把。推動的當然就是經營賭盤的公司。這些超級大莊家看準未來十億、百億的市場，樂意砸錢。

很多亞裔常光顧的印第安賭場嚴陣以待，因為這是來搶生意的。26提案主張運動簽注要像吃角子老虎一樣，賭客開著車到賭場，親身下注才行。

加州經聯邦認可的印第安族裔約110個，其中設賭場者逾半，沒賭場約40多個。有的賭場地處偏僻，因而也不是百分百都贊成26、反對27。

27號提案很技巧把宣傳重點放在交的稅和規費能助州府緩解遊民 和精神病的問題，畢竟26提案若通過，將來收入匯入州的一般基金。不過州長紐森已打臉這種說法，他說自己對兩案都持中立，27號提案「也許能多個幾塊錢進來」，但可別扯說是嘉惠遊民的提案。

加州共和黨兩案都反對，民主黨反對27提案、對26提案持中立。因兩者分別成案，不排除兩案都過關，到時還有得吵，到底是比票數就好，還是要告到法院去，都還說不準。如果兩案都叩關失敗，日子回歸原狀，舞照跳、馬照跑，只是便宜了賺廣告費的主流電視台和臉書、YouTube，他們才是永遠的莊家。