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四億元的宣傳戰

金山人語
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加州住久逐漸了解，誰當總統、哪些華人選上什麼公職，對老百姓生活的影響，其實都比不上選票裡各項州提案（Proposition)。很不幸，那也往往是一般人最缺乏認識的。

不少人等到要投票才草草瀏覽提案，又常因解釋不清或者文字避重就輕乃至有意誤導，糊里糊塗就為重要議題簽下賣身契。

今年11月選舉，加州27和26提案是有史以來雙方砸錢最多的提案。數月前即已開打，至少會在紙媒、電視廣播和社交媒體燒掉4億美元。但大多數人對這兩項和運動賭博相關的提案，不是一無所知就是一知半解。

很多華人不看運動競賽，更多人厭惡賭博，運動和賭博加起來更顯遙遠，是生活上幾乎聽不到的背景音樂。

但了解提案有助了解社會。移民來美國不能老是回望中港台，也要了解所處的大環境。

加州賭博並不合法，樂透、賭馬和印第安賭場是合法存在的例外。美國是運動大國，職籃、職棒、美式足球是最重要的國民娛樂。比賽就有輸贏，拿來作賭盤早就有的事，但全美國運動簽賭都違法，直到2018年最高法院才作出改變，至今一半以上的州將某些運動下注合法化，像紐約、新澤西就是，加州則要在今年攤牌了。

賭博再和人手一機、天天上網的現況結合，市場就大了。27提案問加州選民是否同意上網下注。無時無刻、辦公室或家裡乃至過街等紅綠燈都能賭一把。推動的當然就是經營賭盤的公司。這些超級大莊家看準未來十億、百億的市場，樂意砸錢。

很多亞裔常光顧的印第安賭場嚴陣以待，因為這是來搶生意的。26提案主張運動簽注要像吃角子老虎一樣，賭客開著車到賭場，親身下注才行。

加州經聯邦認可的印第安族裔約110個，其中設賭場者逾半，沒賭場約40多個。有的賭場地處偏僻，因而也不是百分百都贊成26、反對27。

27號提案很技巧把宣傳重點放在交的稅和規費能助州府緩解遊民和精神病的問題，畢竟26提案若通過，將來收入匯入州的一般基金。不過州長紐森已打臉這種說法，他說自己對兩案都持中立，27號提案「也許能多個幾塊錢進來」，但可別扯說是嘉惠遊民的提案。

加州共和黨兩案都反對，民主黨反對27提案、對26提案持中立。因兩者分別成案，不排除兩案都過關，到時還有得吵，到底是比票數就好，還是要告到法院去，都還說不準。如果兩案都叩關失敗，日子回歸原狀，舞照跳、馬照跑，只是便宜了賺廣告費的主流電視台和臉書、YouTube，他們才是永遠的莊家。

加州 遊民 華人

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