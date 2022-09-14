我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

向一位同行致敬

金山人語
金山人語
金山人語

我們要向一位同行致敬，他為捍衛新聞自由，奉獻了生命。

9月3日，拉斯維加斯的調查記者兼專欄作家日爾曼 (Jeff German) 在家門口被人用刀刺死。

日爾曼在拉斯維加斯出生長大，生前在 「拉斯維加斯評論報」 (Las Vegas Review-Journal) 工作。

過去40年，日爾曼持續報導拉斯維加斯的有組織犯罪及政府官員腐敗案件。2001年曾出版《罪惡之城的謀殺：賭場老闆之死》。

日爾曼曾遭幫派份子毆打，以及要殺死他的威脅。他沒有因此停止他的工作。

去年，日爾曼以深度調查方式，報導了克拉克縣(Clark County)當時行政官泰勒斯(Robert Tells)在辦公室作威作福的醜聞，以及已婚的泰勒斯與下屬有染之事。去年12月爭取連任的當地初選中，泰勒斯輸給了競選對手。拉斯維加斯位於克拉克縣境內。

克拉克縣縣警9月7日逮捕了45歲的泰勒斯。警方說，有足夠證據懷疑泰勒斯與日爾曼命案有關。

日爾曼得年69歲。他的老闆說，雖然日爾曼已過了退休年齡，但他生前並無退休之意。

同樣的事情曾發生在灣區。2007年，屋崙「屋崙郵報」 (Oakland Post) 非裔總編輯貝利 (Chauncey Bailey) ，在屋崙市中心遭槍擊身亡，年僅37歲。

 當時貝利有多篇有關屋崙少年黑人穆斯林糕餅店(Young Black Muslim Bakery)的報導。這家「糕餅店」並非單純的商業機構，在當地社區有很大的勢力，被稱為「權力掮客」。貝利的報導，有關糕餅店涉及的身體虐待、性侵、福利欺詐以及兇殺等。

貝利遇害之前大約一年，舊金山「亞洲人週刊」 (Asian Week)發表了一篇讀者來稿，涉及亞裔和非洲裔的關係，引起一些爭議。傳媒機構新美國傳媒(New American Media) 為此組織討論會，地點在舊金山華埠士德頓街的同源總會，邀請各族裔傳媒人員討論此事，貝利和本報記者都受邀，同台討論族裔關係。之後傳來貝利遇害的消息，令人格外震驚。

貝利命案的多名涉案人，事後都被捕並受到法律懲罰。但貝利遇害，仍是灣區媒體人難以忘懷的傷痛。

時間再回溯，1984年10月15日，新聞工作者、作家、美國公民江南(劉宜良)被台灣國防部情報局派來的「竹聯幫」殺手陳啟禮、吳敦、董桂森，在灣區帝力市其家中車庫，三槍斃命。江南因其著作「蔣經國傳」而死於非命。

美國是個崇尚新聞自由的國家，媒體人因追求新聞自由而遭遇橫禍之事並不多，但日爾曼、貝利和江南的遭遇告訴我們，即使在美國，為了新聞自由、出版自由，有時還是會付出生命代價。 

向所有捍衛新聞自由的同行致敬！

([email protected])

屋崙 灣區 退休

上一則

升級版新冠加強針 加州衛生廳籲接種

下一則

金山擴大旅遊改進區納3100短租房 Airbnb、booking.com要收評估費

延伸閱讀

孟昭文：關鍵時刻 華社應更團結

孟昭文：關鍵時刻 華社應更團結
伊朗破除43年禁忌 女性獲准入場看職業足球賽

伊朗破除43年禁忌 女性獲准入場看職業足球賽
皇后區投票率低 齊默爾曼勝出

皇后區投票率低 齊默爾曼勝出
國會眾議院第3選區 齊默爾曼初選勝出

國會眾議院第3選區 齊默爾曼初選勝出
初選在即 孟昭文攜手齊默爾曼催票

初選在即 孟昭文攜手齊默爾曼催票

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
供電公司PG&E輪流斷電計畫受影響區域（圖片取自公司官網）

住戶注意 北加熱浪創高溫 各區開始輪流停電

2022-09-06 21:18

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國