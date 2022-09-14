金山人語

我們要向一位同行致敬，他為捍衛新聞自由，奉獻了生命。

9月3日，拉斯維加斯的調查記者兼專欄作家日爾曼 (Jeff German) 在家門口被人用刀刺死。

日爾曼在拉斯維加斯出生長大，生前在 「拉斯維加斯評論報」 (Las Vegas Review-Journal) 工作。

過去40年，日爾曼持續報導拉斯維加斯的有組織犯罪及政府官員腐敗案件。2001年曾出版《罪惡之城的謀殺：賭場老闆之死》。

日爾曼曾遭幫派份子毆打，以及要殺死他的威脅。他沒有因此停止他的工作。

去年，日爾曼以深度調查方式，報導了克拉克縣(Clark County)當時行政官泰勒斯(Robert Tells)在辦公室作威作福的醜聞，以及已婚的泰勒斯與下屬有染之事。去年12月爭取連任的當地初選中，泰勒斯輸給了競選對手。拉斯維加斯位於克拉克縣境內。

克拉克縣縣警9月7日逮捕了45歲的泰勒斯。警方說，有足夠證據懷疑泰勒斯與日爾曼命案有關。

日爾曼得年69歲。他的老闆說，雖然日爾曼已過了退休 年齡，但他生前並無退休之意。

同樣的事情曾發生在灣區 。2007年，屋崙 「屋崙郵報」 (Oakland Post) 非裔總編輯貝利 (Chauncey Bailey) ，在屋崙市中心遭槍擊身亡，年僅37歲。

當時貝利有多篇有關屋崙少年黑人穆斯林糕餅店(Young Black Muslim Bakery)的報導。這家「糕餅店」並非單純的商業機構，在當地社區有很大的勢力，被稱為「權力掮客」。貝利的報導，有關糕餅店涉及的身體虐待、性侵、福利欺詐以及兇殺等。

貝利遇害之前大約一年，舊金山「亞洲人週刊」 (Asian Week)發表了一篇讀者來稿，涉及亞裔和非洲裔的關係，引起一些爭議。傳媒機構新美國傳媒(New American Media) 為此組織討論會，地點在舊金山華埠士德頓街的同源總會，邀請各族裔傳媒人員討論此事，貝利和本報記者都受邀，同台討論族裔關係。之後傳來貝利遇害的消息，令人格外震驚。

貝利命案的多名涉案人，事後都被捕並受到法律懲罰。但貝利遇害，仍是灣區媒體人難以忘懷的傷痛。

時間再回溯，1984年10月15日，新聞工作者、作家、美國公民江南(劉宜良)被台灣國防部情報局派來的「竹聯幫」殺手陳啟禮、吳敦、董桂森，在灣區帝力市其家中車庫，三槍斃命。江南因其著作「蔣經國傳」而死於非命。

美國是個崇尚新聞自由的國家，媒體人因追求新聞自由而遭遇橫禍之事並不多，但日爾曼、貝利和江南的遭遇告訴我們，即使在美國，為了新聞自由、出版自由，有時還是會付出生命代價。

向所有捍衛新聞自由的同行致敬！

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