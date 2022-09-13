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馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了

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馬斯克又有印鈔新點子

金山人語
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馬斯克(Elon Musk)的特斯拉(Tesla)是全球最大電動車公司，他計畫到2030年每年生產2000萬輛特斯拉，所以今年和未來數年將總共興建10至12座超級車廠(Gigafactory)。特斯拉已在灣區和上海各有一廠，今春又在德州和柏林各增一廠，今年底前還計畫在加拿大再建一廠。 

在美國，通用和福特兩大傳統汽車公司也積極投入電動車的競爭，通用準備在美國本土建廠，計畫兩年後推出只要3萬元的電動車。在全球最大電動車市場的中國，投入競爭的電動車公司如雨後春筍，有「百家爭鳴」之勢。在剛過去的8月，大陸的電動車銷量大增32%，預計未來兩三年，電動車銷量將有爆炸性的發展。 

電動車的競爭主要在於電池，誰的電池技術領先，誰就可贏得競爭；只要技術獲得提升，成本和續航力就可提高，車價降也就可以降低，車價愈低電動車就愈普及。 

電動車使用的是鋰電池。鋰是一種金屬，但鋰金屬的成本近年大漲，從數年前的每公噸6000元，漲至現在的7萬1000元。因此如何降低鋰的成本，就成為各大汽車公司爭勝之法。 

彭博報導，特斯拉已於8月22日向德州政府申請，在當地建設一座「鋰提煉廠」(Lithium Refinery)；因為德州提供減稅優惠，並且墨西哥灣沿岸有船運之利；如獲德州通過，今年底就可動工興建，2024年即可開始生產。 

據馬斯克說，鋰礦並不稀有，「到處都有」，但重要的是，欠缺提煉技術和設備；所以他鼓勵創業家投入提煉生意，「只要投入，就絕不會虧本，因為提煉生意有如印鈔票。」 

現在全球的鋰礦，主要產自澳洲和南美洲，但超過一半的鋰礦都運到中國，由中國提煉，因為其他地方沒有提煉設備和技術。 

馬斯克的提煉廠，顯然是一門大生意，因為不但特斯拉要用大量鋰電池(去年特斯拉生產約100萬輛車，以後逐年增加，到2030年年產2000萬輛)，而且其他汽車公司也要使用鋰電池，更何況智慧手機、筆電和板電都使用鋰電池。鋰電池愈來愈重要，將成為現代數位生活的不可缺少的產品。 

特斯拉的申請書沒有說新廠的產量，但全球鋰金屬瘋狂漲價，所有汽車公司都在搶購鋰電池，馬斯克的提煉廠必將炙手可熱。 

特斯拉上周的股價漲了10.9%，12日周一再漲1.5%，至304.42元，公司市值增至9539億元，再次接近1兆元；股價在聯準會積極升息之中逆勢而上，除了電動車在中國市場大賣之外，也與特斯拉大興土木建廠、以及投入鋰電池行業有關。 

電動車 特斯拉 德州

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