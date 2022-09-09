核酸檢測常態化 清零再加速

金山人語

中國核酸檢測 ，又加速了，如人們所說已了到「走火入魔」的地步。

早就有人質疑，許多國家已解除疫情 危急，打開國門重振經濟時，中國仍頻繁地、大規模地強制全民做核酸，究竟是為防疫 ，還是幫某些人發財？

6月9日，國家衛健委曾宣布，在沒有疫情發生，也沒有輸入風險的地區，「查驗核酸不應成為常態」。所以人們還存一絲希望，只要本地無疫情無風險，就不用天天捅嗓子了。

但三個月之後，衛健委新政策來了：

一，9月10日起至10月底，民眾盡量減少出行。如實有必要，須持48小時核酸檢測陰性證明才能坐飛機、高鐵、火車、列車、巴士和船舶。

二，對沒有疫情地區，則按最新防控要求，「開展常態化核酸檢測」，監測預警。

要求持48小時陰性證明才能出行，民眾雖無奈，但尚能理解。畢竟，從現在到10月底，除中秋、十一外，還有更重要的備受世界矚目的二十大，以核酸檢測和健康碼為工具，管控人員流動，防止聚眾滋事，確保黨代會順利舉行並達成使命，是最簡單有效而又不失體面的作法。

但將核酸檢測「常態化」，有沒有疫情都要做，讓許多平素能忍則忍的人都覺得「太超過」：加速師的油門踩得是不是太猛了、還沒有賺夠嗎、到底是為治病還是為整人、這不是「一人癲瘋全民抽搐」嗎？當然，所有這些評論一出現便遭屏蔽。

加州當初實施居家避疫，州長紐森說，政府防疫政策的制訂和調整，一根據統計數字，二基於科學。所謂基於科學，就是尊重醫生和專業人士的意見。但中國防疫，從一開始就是政治任務，進退取捨，考慮的是政治與權力得失。

清零、封城、入戶消殺、全民核酸，如果說初期對病毒了解有限，不得不採取更謹慎措施， 是可理解的。但疫情已持續兩年多，病毒多次變種後已不復當初威力，再加上疫苗普及、他國經驗，此時再繼續執拗清零，一意孤行，置專家建議於不顧，只能說是「舉國體制」下人民的不幸了。

張文宏日前網上留言：「再不回歸正常，人的精神都要整崩潰。」疫情初備受爭議的石正麗亦呼應：「現在毒株已不是2020年初的那個了，防疫政策要及時調整，與時俱進。」 但這些專家的留言盡遭秒殺。

舉國體制可以辦大事，但若領導人領錯方向，也可能辦成大壞事，大躍進、文革浩劫殷鑑不遠。當人們最後發現，勞民傷財、常態化的核酸檢測，只是為了維護少數人的權力、撐個人的面子，清零防疫全民核檢的神話將一夕崩塌，像瘋狂的房地產一樣成為大爛尾工程，只是它的破壞力將不會止於財政和環境。