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月餅只送一個 也是中秋

金山人語
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加州遭逢有紀錄以來最酷熱的9月，矽谷熱到華氏110度。一位高中學姐選在這有史以來最熱的勞工節長周末，在家烘製中秋應節點心送人。 很驚喜她烘製的是包著麻糬且減糖的芋頭酥、3Q酥餅，收到的人如獲至寶。

後天就是中秋節，除了天氣最熱，今年月餅也是最貴的。大家都被通膨麻痺了，看到香港進口的名牌月餅動輒五、六十美元起跳，倒覺並不嚴重。何況上有政策下有對策，以前送月餅送一盒，今年月餅送一個。只要有個像樣的盒子，也就拿得出手。也有人喜出望外在Costco買到台灣出口的應節點心，價格親民。

矽谷一個年輕媽媽說，月餅如今好像在僑鄉更受禮遇，台灣的中秋是大節日，送禮的高潮，但選擇太多，不再正而八經送月餅，大家更愛的是蛋黃酥乃至新奇美觀的餅乾。在美國，月餅帶著文化和民俗的使命，壽命反倒延長了。

兩岸三地都重視的中秋節，演變成烘焙食品各顯神通的節慶。要新鮮所以講求「現做」、「手做」 ，無法速成，台中南屯一家店以蛋黃酥知名，下午才開賣，天還沒黑就賣光了，每天發300張號碼牌，每張限購48個餅，中秋節前顧客大排長龍。巨量消耗鹹鴨蛋的蛋黃酥取代廣式或蘇式傳統月餅的氣候早已成形。

矽谷以綠豆凸知名的一家台式糕餅，其實平常周末也現做綠豆凸販售，但東主說「好像到了中秋節吃起來更有味道」， 雖然傳統月餅今年賣氣略降，綠豆凸銷售反倒加溫，顧客接受度高。有的台灣人會送給墨西哥員工分享中秋氣氛，一人送一個，吃得津津有味。就像美國人在感恩節烤火雞，雖然平常日子就買得到火雞肉三明治，感恩節大家圍坐吃火雞意義就是不同。意義提升了味覺。

在高科技大廠工作的年輕人說的，他送一個包著滷肉餡的金麥綠豆凸給中國來的朋友，朋友帶回家給父母品嘗，都說從來沒吃過這種又甜又鹹的點心，非常喜歡這種台灣特色點心。這個年輕人說，台灣移民來的父母每年都吃綠豆凸，成為家裡的傳統，父母的故鄉就是他的故鄉，中秋節就該吃餅喝烏龍茶賞月，已成為 DNA的一部分。

社會富裕以後，月餅款式多了水果、茶香、奶香新選擇，但以味覺來說，鹹蛋黃、麻糬、爆漿的投入更是里程碑，月餅貴氣和豪華說明了華人經濟力的提升。相傳月餅源起和朱元璋集結反抗勢力推翻元朝有關，如果說它始於戰亂，讓它風味發揚光大的，則是和平與安寧。

矽谷 加州 墨西哥

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