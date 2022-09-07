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楊穎不能再稱Anglebaby

金山人語
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在中國，今後不能再叫女明星Anglebaby的英文名，只能用她的中文名楊穎。另一位女星也不能再叫她辣目洋子，只能用她的中文名李嘉琦。

中國藝人不能用洋名？是真的嗎？天方夜談吧？上網查了一下，未見中國大陸官方媒體有此報導，大陸之外的中文傳媒多有報導，其內容與官方沾上邊的是：中國編劇汪海林披露，演藝人員不得使用外文名或近似外文名的名字，是中國「國家廣播電視總局」的要求。

隨著西風東漸、中外交流，中國人起洋名的越來越多，不僅海外華人用洋名，港台大陸三地的華人也多有用洋名者，其中香港尤盛。沒有人認為用洋名的華人居心叵側或此舉對社會有負面影響。

外國人使用中文名也成為一種趨勢，研究中國的教授學者尤其如此。前柏克萊加大中國研究中心主任Tom Gold，中文名高棣民；柏克萊加大教授Franz Schurman，中文名樹爾門。樹教授生前說：「我的中文名字是我老師給我起的，他希望我能樹立自己的門派。」

舊金山灣區許多「老外」民選官員都有中文名，最有名的是副總統Kamara Harris。她並非兩年前成為拜登競選搭檔時開始使用中文名，而是早在2003年第一次競選公職即舊金山地檢官之時，就接受了華埠僑領蘇鍚芬為她起的中文名賀錦麗。

前中共最高領導人鄧小平，年輕時到法國勤工儉學五年多，期間是否使用過法文名暫不知。他後來前往蘇聯，在莫斯科東方大學和中山大學學習，使用俄文名字多佐羅夫。他在中山大學的同窗蔣經國先生，俄文名字是尼古拉。

老鄧可用洋名，小楊為何不可？

比起中國人使用洋名更有趣的是中國電影電視的洋化趨勢：描述現代中國人生活的影視劇中，幾乎聽不到「再見」。每逢這種場合，幾乎眾口一辭，都說「拜拜」（Bye-Bye）；生日多半吃蛋糕；男向女求婚多半是單膝下跪，伴以戒指鮮花；婚禮多半是新娘白色婚紗、新郎黑色西服。

這些都是西風東漸的在中國電影電視中的表現。或者：這些都反映了中國人民目前的真實生活？

近年來這種洋化趨勢更進一步：一些古代題材的電影電視，也出現男女擁抱接吻的畫面。

世界上第一部電影1895年在法國誕生；世界上第一部電視連續劇1949年在美國誕生。同洋名一樣，在中國，電影和電視劇都是舶來品。如果禁止影視明星使用洋名屬實，則中國當局應該下令，在中國全面禁止電影和電視劇。這些洋玩意的問題，比藝人起個洋名嚴重得多。

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