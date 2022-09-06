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英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

新鐵娘子 對中強硬

金山人語
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47歲的特拉斯(Liz Truss)，5日獲保守黨選為黨主席，將接任英國首相；她對中國態度強硬，反對中共攻台，又支持香港人移民英國，因此她當選，對那些擔心英國更改移民政策的港人，及那些擔心中共攻台的人來說，可說是如釋重負。 

特拉斯今夏競選時曾承諾，如果她當選，將會把英國的對中策略從現在的「競爭」變為「威脅」；大陸外交部發言人趙立堅反駁說，這種「中國威脅論」不是事實，也不可能在競選中得逞。 

特拉斯對俄國侵略烏克蘭也表現得很強硬，主張民主國家聯合將俄軍趕出烏克蘭；並且說，俄侵烏讓國際社會看到，應該聯合防衛台灣，避免讓中共像俄國那樣發動侵略戰爭。 

自北京在港推行國安法後，已有數十萬港人移民英國，保守黨和特拉斯都支持英國收留持有「英國國民(海外)護照」(BNO)的香港人。 

紐時、華郵和華爾街日報等媒體都用「鷹派」(hawkish)去形容特拉斯，因為他不但對中俄和歐盟的態度都很強硬，因此被視為英國「新鐵娘子」，大有承接柴契爾夫人之勢。例如在競選期間，她曾主張英國與美國和其盟友一起聯合對付中國；去年在外交大臣任內，她促成了英、美和澳的安全協定。 

但是，她上台後到底可對中國有多強硬，則難以判斷，因為英國在政治上和經濟上對中國採取不同的態度。在政治上，英國、德國、法國和義大利等可以聯合讉責中國在新疆違反人權，以及破壞香港的民主和自由；但是在經濟上，這些這些國家就不能不考慮中國的龐大市場；為了確保各國的對中貿易，所以無法與中國切割。 

例如，特拉斯在競選時曾說，英國必須把貿易轉移到亞太，因為那裡的國家是大市場，那裡的中產階級消費力強，英國企業有必要走出去和抓住機會。 

英國與歐盟一樣，對中國有兩種不同的看法，一是像裴洛西那樣，將中國看成為一個極權政權，因此民主國家必須合而攻之，另一則像華爾街商賈，將中國看成為一個擁有14億消費者的黃金市場，企業要賺取利潤，就不能放棄中國。 

英國經濟低迷，通膨高達10.1%，有預測說可能升至20%；眼前的難關是能源大漲，如果政府再無行動，每個家庭一年的能源費將增至4083美元；特拉斯已承諾，她當選後，將動用350億美元的緊急預算，用來補助能源費。 

但今冬英國人能否順利過冬，仍然是個問題，因為英國可以在政治上對俄國強硬，卻控制了不了俄國油氣對歐洲的供應；只要油氣斷供或減少供應，歐洲人就難以過冬。

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