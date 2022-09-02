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戈巴契夫與1989

金山人語
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許多中國人對戈巴契夫的記憶，是與1989年春夏之交的天安門事件聯繫在一起的。

是年5月，戈氏作為蘇共總書記訪中，那是兩國決裂數十年後重啟對話的破冰之旅，本當十分隆重，但天安門被學生佔領，迎賓禮只好在機場進行。

表面看，那是一個充滿希望、理想高揚的時代，歷史的機遇好像就在眼前和腳下。戈氏沒有與廣場學生會面，但他們似乎有志一同，心照不宣。

在未公開的講話中，戈氏對當時的中國領導人說，世界社會主義發展到了一個轉捩站，許多國家開始擁抱言論自由、保障個人權利、實行民主。他肯定中國的改革，但認為，除非有政治體制徹底變革的支持，否則經濟改革無法最終奏效。與趙紫陽會談時，兩人甚至探討了社會主義國家如何放棄一黨制，實行多黨制等政改議題。

廣場上絕食抗爭的學生，則視戈氏為民主大使，拉出大幅標語致意：「民主，是我們共同的理想」。

對特定歷史時空下不期而遇的各方，至今「臧否不一」，但有一點無疑：戈氏以「輕輕一句話」就讓看上去不可戰勝的共產專制帝國，瞬間轟然崩塌，由此根本改變了世界歷史進程，他為人類和平與進步作出的貢獻，永載史冊。

尤其是，戈氏是以總書記身分親手埋葬了自己所領導的黨國，有人稱其為罪人和叛徒，但這恰是他的偉大之所在：他沒有利用權力維護一己與一黨之私，而是把人的權利、尊嚴和自由，放在首位。

諾貝爾和平獎頒獎典禮上，戈氏回顧改革心路時說，當初啟動改革就是因為認識到了「已經不能再那樣生活下去了」：

完全由中央操控的國家所有制、獨裁官僚體系、意識形態壟斷、思想控制、精神衰敗等等，而表面上，一切又似乎穩定而有秩序。

由於官方宣傳洗腦，百姓不知發生了什麼，亦不知將來面臨什麼。異議者被投進監獄，連最微弱的抗議也被鎮壓，民眾也視抗議者為異類和反革命，在鏡子後面生活得太久，人們甚至無法適應自由。

改革的目的，就是要與人類普遍價值接軌，成為現代文明一部分；尊重每個民族的選擇，如果願意，他們可以退出蘇聯；他決不允許再將社會分割為一部人代表人民，另一部分被當作人民的敵人。

但改革談何容易。戈氏摧毀了一個舊世界，卻未能建立起一個新世界，病逝前更感嘆「一生努力」被普亭入侵烏克蘭毀於一旦。但這些，都無損於他的偉大。

俄國另位諾獎獲得者說，戈氏值得世人永遠懷念，因為，他愛他的妻子勝過工作，他把人權置於國家之上，他把和平的天空看得比個人權力更重要。

天安門 諾貝爾 普亭

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