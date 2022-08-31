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人類為何要登月？

金山人語
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睽違月球50年之後，人類將再訪廣寒宮。國家航空暨太空總署(NASA)的獵戶座 (Orion) 太空船即將呼嘯上天，飛入太空，奔向月亮，此次任務，太空船中只有假人，以此取得數據，為2025年真人再次登陸月球作準備。

這個代號為阿提米絲(Atemis)的登月計畫已耗資930億美元，有人在社交媒體上討論說，地球上有很多重要之事需要用錢，地球所需之錢已不夠用，為何要把這麼多金錢攦向太空？

有位華人作家說，太空計畫說是把錢用於太空，實際上錢還是在地球上發揮作用。阿米提絲登月計畫所有的開銷，都用於太空科學研究和製造相關設備等，也是把現金注入地球上的經濟活動、有助經濟發展。

這話有一定的道理，但或可以從另外一個角度來討論。

首先，地球是宇宙的一分子，當然，地球是宇宙很小很小的一分子，即便如此，更多地了解太空，將能更多地了解人類的唯一家園地球。

其次，人類如果要繼續生存，早晚不得不離開地球，進行太空移民，這是假定地球生物面臨滅亡之時，地球上還有人類的話。這是數十億年之後的事情，現在的人無法想像幾十億年之後的事情。

科學家告訴我們，太空中所有的星球都有從誕生到滅亡的過程，用地球的年份計算，這個過程會持續數十億甚至數百億年。目前所知太空中唯一有人類的星球地球，誕生至今大約45億年。

人們說3000年歷史或5000年歷史；或早期智人在25萬至40萬年之前出現等。這些年份和地球的歷史相比，不過是白馬過隙一瞬間。

科學家又說，地球目前是「中年」，還有大約45億年壽命，但地球上生命發展仍在年輕期，還有5至10億年，樂觀的話，還有23億年發展期，但最遲至35億年之後，因為太陽發出的熱量不斷增加，地球表面的水將全部蒸發，屆時生命將無法在地球上生存。45億年後，地球將被成演變成紅巨星的太陽燒成灰燼，消失於太空中。

如果人類經歷各種危機生存下來，若干億年後，人類無法在地球上生存之時，也許能以現在人無法想像的科技，找到另一個或幾個適合人類生活的星球，並以極高速太空船讓人類移居那裡。那時的人類不要忘記，今天的人類藉著探索登陸月球和火星的技術和設備，為這一天跨出了第一步。

人類為何要登月？也許就是為了在遙遠未來的某一天，安全地離開地球。

人類會有這一天嗎？不知道。哪怕如彭祖活800年，也無法預測，那一天離我們實在太遙遠了。

太空 火星 華人

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