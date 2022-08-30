金山人語／經濟衰退 劫數難逃

金山人語

美股29日周一續跌，道指26日周五已大跌1008點，周一中盤一度跌350點，收市略為回穩，只跌184點；連續兩天跌市，已將7月和8月的大部分斬獲蒸發；更嚴重的是，聯準會 主席鮑爾 26日明言，將繼續升息 ，就算導致經濟放緩也在所不惜，因此未來一段時間，美股必繼續波動。

近期的經濟數據顯示，美國的通膨已有回落的跡象，例如5月時汽油每加侖升破5元，現已回落至4元以下，雞蛋和牛奶的價格也開始回落。但為什麼聯準會仍要大舉升息？鮑爾更於此時說出狠話？主要是擔心通膨居高不下，而且還可能會繼續上升，導致局面難以收拾。

1970年代末和1980年代初，美國的通膨也急速上升，到1980年初，已上升至11%，當時的聯準會主席沃爾克(Paul Volcker)也用不斷升息的手段；直至1983年底，才將通膨壓至4%；在打擊通膨的四年期間，因為不斷升息，美國出現了兩次經濟衰退(GDP連續兩季負增長，就算是衰退) 。

鮑爾26日在懷俄明的聯準會年會所說，是首次明白表示沃爾克式的決心，就算升息導致經濟衰退和就業市場萎縮，也在所不惜，前提是必須把高通膨拉下，唯有這樣，才有可能避免高通膨持續。

鮑爾的一番話，將7月和8月股市樂觀氣氛一掃而空，因為股市在5月和6月跌至谷底，特別是7月的消費者物價指數CPI意外地從6月的9.1%回降至8.5%，投資者開始期望聯準會很快就改變政策，把升息變為降息，因此三大指數出現反彈。但鮑爾的一番話，將樂觀徹底擊碎，希望幻滅，所以股市大跌。華爾街不少分析師認為，未來數月，因為不斷升息，股市將會更波動。

本周五(9月2日)，8月份的就業報告公布，屆時的新增工作的數據，將會影響9月22日的聯準會升息幅度；在鮑爾的演講後，市場預期，聯準會多半會升息0.75%。今年3月至7月，聯準會已升息四次，合共已將利率提高至2.25%，9月再升0.75%，累計就是3%。

9月之後，11月2日和12月14日還有兩次升息會議，由於9月已將利率提高至3%，高息的壓力將會加大，11月和12月再升息的幅度將受到限制，屆時的升息幅度，將視經濟數據而定，因為到了11月，通膨可能進一步回落，經濟情況也可能因為持續升息而惡化，露出衰退跡象。

總括而言，聯準會決心大舉升息，因此而導致經濟衰退的機率愈來愈大，能夠升息而不致造成衰退的機率也愈來愈小。經濟衰退幾已注定，劫數難逃。