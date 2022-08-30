我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

金山人語／經濟衰退 劫數難逃

金山人語
金山人語
金山人語

美股29日周一續跌，道指26日周五已大跌1008點，周一中盤一度跌350點，收市略為回穩，只跌184點；連續兩天跌市，已將7月和8月的大部分斬獲蒸發；更嚴重的是，聯準會主席鮑爾26日明言，將繼續升息，就算導致經濟放緩也在所不惜，因此未來一段時間，美股必繼續波動。 

近期的經濟數據顯示，美國的通膨已有回落的跡象，例如5月時汽油每加侖升破5元，現已回落至4元以下，雞蛋和牛奶的價格也開始回落。但為什麼聯準會仍要大舉升息？鮑爾更於此時說出狠話？主要是擔心通膨居高不下，而且還可能會繼續上升，導致局面難以收拾。 

1970年代末和1980年代初，美國的通膨也急速上升，到1980年初，已上升至11%，當時的聯準會主席沃爾克(Paul Volcker)也用不斷升息的手段；直至1983年底，才將通膨壓至4%；在打擊通膨的四年期間，因為不斷升息，美國出現了兩次經濟衰退(GDP連續兩季負增長，就算是衰退) 。

鮑爾26日在懷俄明的聯準會年會所說，是首次明白表示沃爾克式的決心，就算升息導致經濟衰退和就業市場萎縮，也在所不惜，前提是必須把高通膨拉下，唯有這樣，才有可能避免高通膨持續。 

鮑爾的一番話，將7月和8月股市樂觀氣氛一掃而空，因為股市在5月和6月跌至谷底，特別是7月的消費者物價指數CPI意外地從6月的9.1%回降至8.5%，投資者開始期望聯準會很快就改變政策，把升息變為降息，因此三大指數出現反彈。但鮑爾的一番話，將樂觀徹底擊碎，希望幻滅，所以股市大跌。華爾街不少分析師認為，未來數月，因為不斷升息，股市將會更波動。 

本周五(9月2日)，8月份的就業報告公布，屆時的新增工作的數據，將會影響9月22日的聯準會升息幅度；在鮑爾的演講後，市場預期，聯準會多半會升息0.75%。今年3月至7月，聯準會已升息四次，合共已將利率提高至2.25%，9月再升0.75%，累計就是3%。 

9月之後，11月2日和12月14日還有兩次升息會議，由於9月已將利率提高至3%，高息的壓力將會加大，11月和12月再升息的幅度將受到限制，屆時的升息幅度，將視經濟數據而定，因為到了11月，通膨可能進一步回落，經濟情況也可能因為持續升息而惡化，露出衰退跡象。 

總括而言，聯準會決心大舉升息，因此而導致經濟衰退的機率愈來愈大，能夠升息而不致造成衰退的機率也愈來愈小。經濟衰退幾已注定，劫數難逃。

升息 聯準會 鮑爾

上一則

舊金山灣區搭僑計畫首邀台灣留學生 了解僑務文化

下一則

沒繫安全帶、未用兒童椅 聖荷西嚴抓

延伸閱讀

Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息

Fed最鷹派官員：樂見美股下跌反應 因市場收到鮑爾訊息
鮑爾好鷹 拖累日圓走貶 邁向1美元兌140大關

鮑爾好鷹 拖累日圓走貶 邁向1美元兌140大關
美9月料升息3碼 台幣匯率下測30.5關卡

美9月料升息3碼 台幣匯率下測30.5關卡
美股9月展望…很不樂觀

美股9月展望…很不樂觀
美國利率維持高檔 將成主旋律

美國利率維持高檔 將成主旋律

熱門新聞

附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日