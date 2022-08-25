如果有人說：「美國有4500萬人8月24日好樂，因為收到大紅包，裡頭有1萬禮金呢！」 你會不會以為是詐騙？但美西時間中午，盯著讀稿機開記者會的拜登 總統確實宣布了這個消息。

向聯邦借大學助學貸款 的人，2020或2021每年收入低於12萬5000元者（夫妻兩人不超過25萬元），學貸裡1萬元可獲赦免。申請聯邦Pell補助（年收入6萬元以下可申請，獲補助者以黑人居多），豁免額更可達2萬元。教育部 統計，這樣的人有2700萬。

白宮說，砍掉1萬元學貸後，無債一身輕的達2000萬人。沖銷學貸的1.6兆裡，9成是花在年收入不到7萬5000元的人身上。拜登強調，年收入12萬5000元以上者只占全國的5%，這些人無法獲得豁免學貸。

拜登小心翼翼避免國人覺得他不公平。他模糊帶過所需1.6兆元究竟從何而來，畢竟大家都知道，債是沖銷不掉的，只是欠錢者從4500萬人移到聯邦而已，說到底就是你我納稅的錢。

助學貸款申請時並不管你老爸是腦外科名醫或者餐館洗碗工，小民的辛苦錢有可能是幫到非常富裕家庭的子弟。拜登實現他競選諾言，但投票給他的納稅人難說心裡沒有怨氣。

美國的老年senior citizen定義是62歲，積欠學貸者有5%居然是老年人。1995-96年進大學的黑人，畢業都20多年了，債務文風不動，仍有95%的錢未還。美國家庭栽培子女常只到高中畢業，念大學沒錢就去借貸；反觀華人或其他亞洲人，抵押房子借錢讓孩子讀書的比比皆是。筆者一位朋友疫前把老本提取數萬美金出來，替兒子一次還清了學貸，感到無比欣慰，如果他知道再等三年，民主黨一句話會替他省下1萬元老本，會不會有些懊惱 ？ 這公平嗎？

教育部說，欠學貸的人有三分之一 並沒能拿到大學文憑。輟學主要原因是學費實在太貴。1980年代以來，美國公私立大學的學費上漲三倍，大學畢業生平均欠學貸2萬5000元，大家都以為念了大學就能找到較好工作，但有些科系很難找事、薪水低。畢業半年後學貸催繳單來了，有一成六的人索性賴債不還，反正還不起，債多不愁。學貸只是整個高等教育問題的一個面向。

許多根本問題都是拜登解決不了的，他沒辦法讓大學教育便宜下來，也沒法保證這1.6兆的減學貸大紅包不讓通膨問題更嚴重。他唯一看的是馬上要來的期中大選，因為這4500萬獲減免的人手上都是有票的，拿錢的手軟，票開出來不要太難看就好，其他惱人的事以後再說。