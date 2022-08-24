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日本和服源自中國的吳地區

金山人語

前些日子，中國蘇州發生年輕女子在街上穿和服，被警察指責涉嫌尋釁滋事以至拘留批評之事，這件事在華人圈引起很大反響，網上議論甚多，支持警察或支持年輕女子的都有。

當事警察可能不知道，日本的和服其實源自中國，而且就是蘇州所在的中國三國的吳地區。當時日本服裝比不上中國，向中國進口布料以及紡織技術等，進口到日本的中國服裝，主要來自吳地區，且須使用「絲、绫、锦三種面料所製的布料」，這種服裝當時被稱為吳服。

三國距今約1700多年，當年日本進口的吳服，並非今日之和服，但今日之和服，是日本人在吳服基礎上，經過1700多年的演變而成。售賣吳服的衣飾店，當時日本就稱之為吳服店。吳服這個名稱已消失在日本歷史之中，但吳服店這個名稱沿用至今。

大家都知道，日本古城京都建城之初，其整體規畫就高度仿照中國唐朝的都城長安，後來京都分為兩部分，右京仿照長安，左京仿照中國另一古城洛陽。

大家也知道，日本的文字受中國漢字的影響也非常大。

日本文化受古代中國文化的影響甚大，日本曾派遣遣唐使到中國「取經」。遣唐使從唐太宗時期開始，至黃巢亂之後的唐昭宗時期結束，前後逾250年。

日本何時停止對中國文化的頂禮膜拜，曾讀過文章，想不起作者之名了，說是1657年之後清廷和俄國的多次戰爭，清軍大敗並被迫於1689年簽署了屈辱的「尼布楚條約」之後。

日本人把這些看眼裡，心想，這樣的「老師」，不能再向他學習了。之後日本逐漸走向脫亞入歐之路，中俄「尼布楚條約」之後不到200年，日本於1850年代發生了明治維新。

明治維新不僅極大地改變了日本，也極大地影響了中國乃至亞洲。早年有意學習新思想或想推翻清廷的許多中國人，曾紛紛到日本留學，就是到日本就近學習日本引進的西方思想和技術。

1896年至1937年，中國留日學生達10萬餘人，其中不少人後來在中國各個領域叱吒風雲，如蔣中正、陳獨秀、李大釗、魯迅、郭沫若等等，不勝枚舉。對國民革命影響巨大的同盟會，也是留日中國學生在日本成立的。

鄧小平1979年訪問日本時乘坐了新幹線高鐵，其速度給鄧小平留下深刻印像，也是鄧小平在中國推行改革開放政策的一個重要因素。

因為蘇州和服事件及和服的來源，我們也許應該再次思考，為何昔日學生會超過老師？或我們對中日交流歷史，應該有更多的了解。 

日本 警察 華人

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