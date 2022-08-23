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烏戰滿半年 仍看不到盡頭

金山人語

俄軍今年2月24日入侵烏克蘭，發動「閃電戰」，飛彈和火箭砲如雨般落在基輔城，爆炸聲震動歐洲和整個世界；美國時間本周二23日傍晚，即烏克蘭的24日，戰爭剛好滿半年。戰爭打了半年，停不了；再打半年，能結束嗎？眼前跡象顯示，仍看不到盡頭，結束無期。 

半年來，俄烏兩軍死傷無數。美國中情局估計，俄軍戰死1.5萬，傷6萬；烏軍傷亡比俄軍更大，且有6000平民死亡，3月時戰況最慘烈，平民死了約3000人，其餘各月，平均死數百。除了死傷，更慘的是，有670萬人成為難民，逃到歐洲各地，其中向西逃的占了大多數，以波蘭、捷克和德國最多；向南逃到羅馬尼亞的較少，逃亡路線也反映出西歐富南歐貧的分別。 

六個月的戰況，可分為三個階段。第一階段是爆發之初的閃電戰，俄軍聲稱可在數天之內拿下整個烏克蘭，但是卻辦不到，在沒有達到目的下撤退。 

第二階段以烏東頓巴斯地區作為戰場，打了三個月，結果俄軍慘勝，在7月拿下主要城市。 

第三階段是目前仍在進行中的烏南之爭，烏軍在赫爾松反攻，希望能在美軍先進武器支援下，奪回足夠的土地，這樣就有利於烏克蘭守住南部，避免「先失烏東再失烏南」的困難局面。烏南對烏克蘭的黑海貿易有重大影響，如果控制權全失，穀物將無法出口。 

俄國的經濟狀況將直接影響戰爭的發展。最新民調顯示，普亭仍得俄國人民支持，60%的人說國家發展方向正確，只有20%說不正確。但美歐所發動的經濟制裁，已導致失業、收入減少和貨幣貶值，生活水平因此而下降，例如麥當勞的漢堡，牛肉被劣質肉取代，薯條也沒有了。俄軍動員20萬人，已死傷7.5萬，損失超過三分之一，民心大受影響。 

烏軍的鬥志卻炸不掉，只要反俄的民族主義仍在，再加上美國的先進武器，抵抗就有可能維持下去，不致被俄軍所滅。 

石油成為烏克蘭最大敵人。普亭的軍隊在戰場上掙扎了半年，但他卻在「能源戰」獲得勝利；半年來，俄國沒有停止過輸出石油和天然氣，每天收入達數億元，只要油氣保持輸出和創造收入，普亭的戰爭就可以維持下去。 

油氣更成為比俄軍更重要的武器，包括德國、英國和法國，都因油氣供應減少和能源費大漲的困境，德國的電費比戰前竟漲了八倍，因此在政治上受到空前壓力。今冬將有一場硬仗，柏林、倫敦和巴黎都必須限電，已到了要靠限電才能挨過寒冬的困難時刻。

烏克蘭 普亭 德國

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