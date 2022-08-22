金山人語／都是包子惹的禍

金山人語

大陸移民尤其是留學生，大都知道mitbbs.com網站。這個號稱海外華人最大中文網站，不久前突然神秘永久關閉，徹底消失。

mitbbs.com正式名稱是「未名空間」。但網友多稱之為「買買提」。據說最早由幾位北大和清華留學生在2000年左右創立。網站雖然一直保持文字介面為主，相對簡陋，但自創辦以來，一直很熱鬧，成為許多中國留學生 及工程師的精神家園。

買買提最知名的論壇板塊當屬「軍事天地」，號稱「除了不談軍事，其他甚麼都談」。版上有好幾位資深ID都是灣區居民。因為是軍事論壇，網友彼此以「將軍」相稱。又根據政治立場分成不同陣營。支持中國大陸政府的小粉紅被稱為「小將」，對立面自然就是「老將」。

自有買買提以來，老將小將天天吵架打嘴仗，自是非常熱鬧。但是7月下旬開始，常有網友抱怨他們發的帖子疑似有「敏感內容」而突然被刪。不久之後這個網站就徹底關閉了。

未名空間網站只對海外華人開放，國內民眾不「翻牆」無法進入。但是某些原因，這個海外網站的伺服器又設在北京 ，受中國政府管轄。網站被關閉不算意外。

據消息人士稱，買買提這次被關，原因可能是得罪了習近平 。起因2013年底，習近平曾來到北京慶豐包子鋪用餐。此後網民便給他起了「習包子」的外號，不徑而走。買買提網友不但用它來稱呼習近平，還衍生出「包叔」、「包帝」、「慶豐帝」等一大堆變種。

習近平很無辜。他就吃了這一次包子，想展示親民形象，卻跟「包子」雅號結下不解之緣。但是網民稱他「包子」應並無惡意，而更多是親暱調侃，是網路文化的一部分。在買買提上，就連最粉紅的小將也經常稱習近平為「包子」。但是在某些人看來，這就是對最高領袖「大不敬」，必須封殺。

有消息稱習近平親自下令關閉未名空間，但是可能性不大。習近平應該自己不會上網，很可能根本不知道買買提的存在。更大可能是習近平身邊的人認為網友「尋釁滋事」，護主心切而將買買提關站。

無論真相為何，可以肯定，未名空間被封殺，是中國政府加強網路言論管控的結果。值得警惕的是，他們正在將這種管控延伸到海外。無論你身處哪裡，只要他們的手夠得到，他們一定會管你的嘴。

就在被關站前不久，買買提論壇上出現一篇文章引起熱議。文章指出，按照初始定義，現在中國是法西斯主義國家。

根據維基百科，法西斯主義是一種威權的極致民族主義形式。其特點是「對國家領導的個人崇拜、重視國家意識形態的宣傳、公共機構擁有過度的權力、強大的社會和經濟統一執行力，以及強力鎮壓反對意見」。

把中國與法西斯畫等號，或有「尋釁滋事」之嫌。但是從買買提被封到蘇州和服事件，當前中國發生的種種，都難免讓人有所聯想。