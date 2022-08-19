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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

安全注射站 是解毒之道嗎

金山人語

在州長紐森辦公桌上，州參會通過的「預防毒品過量計畫」（SB57），即安全注射站法案，正等他簽署。

五年前，州議會曾通過類似法案，但遭布朗州長否決。民主黨布朗特立獨行，認為法案對預防過量「不會奏效」，相反只是「支持有監督的吸毒」。紐森態度前衛，在同性婚姻、大麻等議題上，引領風潮，但安全注射站法案不比其他，州長還在權衡中。

應該肯定法案的良苦用心。提案人威善高說，毒品過量是嚴重健康問題，非涉犯罪。據統計，全美每年十萬人死於吸毒過量，加州至少6000人。舊金山2021年統計更震撼，全年過量死亡713人，而同時新冠不治者僅257人。吸食過量致死，已成全國性健康危機，更造成沉重政府財政負擔。 

但由政府出資建注射中心，能解決問題嗎？

有關毒品注射站爭議，一直各說各話。歐洲、澳洲和加拿大早有類似設施，但其成效，各方解讀不同。加拿大建立注射站後，過量死亡確有減少，但十多年來吸毒者卻大增，注射站功與過，見仁見智。

舊金山數年前已籌建注射站，但因州法限制備而未用。費城也曾策畫過，因遭訴而被聯邦法院阻攔，裁決獲最高法院支持。

去年底，由紐約市府出資在紐約曼哈頓等區開始營業的「過量服用預防中心」，據說是美國最早投入實際使用的毒品注射站。初期統計顯示，兩個注射站三個月內接待9500人次，阻止至少150次潛在的過量吸食。但這期間，中心所在社區仍發生了過量死亡現象。

雖為時尚短，紐約注射站的功效尚難評估，但在支持者看來，其好處已不言而喻。注射站配有一應俱全的衛生消毒設備，有注射器、氧氣、過量急救藥物，專業醫護提供心理輔導及醫療轉介。如此，不僅可防過量致死，更可預防愛滋、肝炎等傳播，同時因減少隨處注射而使街道更乾淨。總之，安全注射站，是對史上最致命的毒品危機的一種最人道、最可行的回應。

但反對者認為，這只是眼前一時之效。長遠看，注射站弊大於利。它減少的死亡有限，卻可能因使毒品變得貎似安全，而讓多人誤入歧途；它會讓街道一時變乾淨，卻可能誤導青少年，讓他們以為使用毒品是被鼓勵被保護的事。它的短暫效果無法掩蓋的事實是：它是對已造成嚴重社會傷害的毒品危機的一種失敗主義的、飲鴆止渴式的回應。它甚至是不道德的，因為，如果已知使用毒品不好，那就應正面阻止，而不應設法讓它變得更安全而引來更多人更長久地使用下去。

孰是孰非，只有靠未來的實驗來解答了，只是，這實驗的代價會很沉重。

毒品 紐森 舊金山

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