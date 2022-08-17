波頓機器和裴洛西的崛起

1987年1月，即將走到生命盡頭的聯邦眾議員 莎拉•波頓 (Sarah Burton) 在病床上說，「我要南希接替我的工作。」 莎拉當年2月1日去世；幾個月後，南希在特別選舉中當選聯邦眾議員，之後16次競選連任，從未輸過。

南希就是日前訪問台灣的聯邦眾議院議長裴洛西，媒體對此訪問大幅報導，並有多篇文章探討裴洛西的過往，奇怪的是，沒有描述她和波頓機器關係的文章，莎拉•波頓是波頓機器的核心人物之一，裴洛西崛起政壇和波頓機器密不可分，這台機器，至今對加州乃至美國政壇都有十分重要的影響力。

波頓機器(Burton Machine)1964年成型。那一年菲利浦•波頓(Philip Burton) 當選舊金山 的聯邦眾議員；他的弟弟約翰•波頓 (John Burton) 當選加州眾議員，那是菲利浦當選聯邦眾議員後空出的位置；威利•勃朗 (Willie Brown) 當選加州眾議員，加上菲利浦的夫人莎拉，四人組成了影響至今的波頓機器。

菲利浦問政犀利，在國會發言時多慷慨激昂，之後幾乎未見國會議員如他這樣問政。他擔任聯邦眾議員20年，任內推動立法設立金門國家休閒區、擴大加州的紅木林國家公園，以及在舊金山中國海灘設立石碑，紀念最早抵達舊金山的華裔先民等。菲利浦1983年去世，夫人莎拉接替他擔任聯邦眾議員直至辭世。

裴洛西過去從未競選過公職，1987年和她競選的，主要是舊金山市議員布里特(Harry Britt) 。1978年，全美第一位公開同志身分的民選官員、舊金山市議員Harvey Milk遇刺身亡，范士丹市長任命布里特填補空缺。競選聯邦眾議員時，布里特已任市議員八年。裴洛西贏了布里特，一個重要原因是波頓機器全力支持。

2003年，當時名不見經傳的現任副總統賀錦麗，挑戰爭取連任的政壇老將夏里南(Terence Hallinan)，當選舊金山地檢官，令很多不了解賀錦麗的人吃了一驚，後來發現，賀錦麗一度和時任加州眾議會議長勃朗是男女朋友；賀錦麗競選地檢官，獲得波頓機器的全力支持。

1997年，時任市長勃朗任命紐森擔任舊金山市議員，之後他一路當選市長、副州長、州長，且極有可能競選總統。紐森也是波頓機器的產品之一。

華人熟悉的馬世雲，從舊金山市議員、州眾議員、州平稅委員、州財務長，20年來競選過多個重要官職，無役不勝，一個重要原因是波頓機器力挺。

波頓機器中的約翰•波頓和勃朗仍健在，都垂垂老矣，但波頓機器力捧的裴洛西、賀錦麗和紐森都大權在握。波頓機器的影響力不容小覷。