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馬斯克眼中的中國

金山人語

14億人口的市場，肯定是黃金之地。 

馬斯克創辦的特斯拉，2018年獲准在上海建廠，車廠於一年內建成，2020年初開始生產；兩年半之後，到本月14日，總共生產了100萬輛車。這座位於上海東南角海邊的「超級工廠」，14日慶祝第100萬輛Tesla出廠，員工拍下集體照，照片上大字寫著「一百萬」，向全球展示它的超級生產力。相比之下，創辦於2003年的特斯拉，用了19年，到今年7月，才總共生產了300萬輛特斯拉；上海廠就占其中的三分之一。 

中國已是全球最大汽車市場，這兩年又成為全球最大電動車市場；特斯拉的上海廠，2021年生產了48萬輛車，超過特斯拉位於灣區車廠的44萬輛。特斯拉領先全球電動車市場，中國是最大市場，超過了美國和歐洲；特斯拉15日股價927元，市值9692億，是全球市值最大汽車公司。 

馬斯克日前透露特斯拉未來十來的發展大計，目標是：到2030年，年產量提高至2000萬輛，為了達成目標，需10至12座超級工廠，每座年產150萬至200萬輛。特斯拉目前已有四廠，除了灣區和上海，另外兩廠分別設在德國和德州，今年春天已經啟用，特斯拉已宣布，將在上海廠附近，再建一新廠，兩廠年產量共100萬輛。 

歐美對中國有兩種看法，一是馬斯克式的將中國看成為黃金之地，二是裴洛西式的將中國看成為反民主反人權的國家，在美國之內，這兩種看法同時存在；國會兩黨一致支持裴洛西訪台，但華爾街卻傾向於支持馬斯克的看法。 

馬斯克與中國的關係，由2018年至今，顯然仍維持於蜜月期；中國正大力發展電動車，中國需要特斯拉的電池技術和自駕車技術，只要馬斯克願意交出技術，蜜月期就可維持下去。 

14日的新聞顯示，馬斯克神通廣大，竟然能在中國國家「網信辦」發表文章，文章題為「相信科技創造美好未來」(Believing in technology for a better future)；他用英文撰稿，由新華社翻譯為中文。當然，文章內容正好配合習近平呼籲的「創新科技」主題。 

美國的科技公司要打進中國，並不容易，臉書和谷歌都被禁。查克柏格曾努力學中文，2014年到清華用中文演講，2016年不戴口罩在霧霾的天安門廣場跑步，但仍然被拒；谷歌2010年被迫撤出中國，2020年希望重返中國，設立搜索引擎，也無功而返。 

臉書是社交網站，谷歌是搜索引擎，兩者都與信息和言論有關，這可能就是共產政權拒絕它們的原因；反之，蘋果的iPhone和特斯拉的電動車都是硬體，不涉言論，只要它們願意交出技術，就可以留下。

特斯拉 馬斯克 電動車

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