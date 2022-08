14億人口的市場,肯定是黃金之地。

馬斯克 創辦的特斯拉 ,2018年獲准在上海建廠,車廠於一年內建成,2020年初開始生產;兩年半之後,到本月14日,總共生產了100萬輛車。這座位於上海東南角海邊的「超級工廠」,14日慶祝第100萬輛Tesla出廠,員工拍下集體照,照片上大字寫著「一百萬」,向全球展示它的超級生產力。相比之下,創辦於2003年的特斯拉,用了19年,到今年7月,才總共生產了300萬輛特斯拉;上海廠就占其中的三分之一。

中國已是全球最大汽車市場,這兩年又成為全球最大電動車 市場;特斯拉的上海廠,2021年生產了48萬輛車,超過特斯拉位於灣區車廠的44萬輛。特斯拉領先全球電動車市場,中國是最大市場,超過了美國和歐洲;特斯拉15日股價927元,市值9692億,是全球市值最大汽車公司。

馬斯克日前透露特斯拉未來十來的發展大計,目標是:到2030年,年產量提高至2000萬輛,為了達成目標,需10至12座超級工廠,每座年產150萬至200萬輛。特斯拉目前已有四廠,除了灣區和上海,另外兩廠分別設在德國和德州,今年春天已經啟用,特斯拉已宣布,將在上海廠附近,再建一新廠,兩廠年產量共100萬輛。

歐美對中國有兩種看法,一是馬斯克式的將中國看成為黃金之地,二是裴洛西式的將中國看成為反民主反人權的國家,在美國之內,這兩種看法同時存在;國會兩黨一致支持裴洛西訪台,但華爾街卻傾向於支持馬斯克的看法。

馬斯克與中國的關係,由2018年至今,顯然仍維持於蜜月期;中國正大力發展電動車,中國需要特斯拉的電池技術和自駕車技術,只要馬斯克願意交出技術,蜜月期就可維持下去。

14日的新聞顯示,馬斯克神通廣大,竟然能在中國國家「網信辦」發表文章,文章題為「相信科技創造美好未來」(Believing in technology for a better future);他用英文撰稿,由新華社翻譯為中文。當然,文章內容正好配合習近平呼籲的「創新科技」主題。

美國的科技公司要打進中國,並不容易,臉書和谷歌都被禁。查克柏格曾努力學中文,2014年到清華用中文演講,2016年不戴口罩在霧霾的天安門廣場跑步,但仍然被拒;谷歌2010年被迫撤出中國,2020年希望重返中國,設立搜索引擎,也無功而返。

臉書是社交網站,谷歌是搜索引擎,兩者都與信息和言論有關,這可能就是共產政權拒絕它們的原因;反之,蘋果的iPhone和特斯拉的電動車都是硬體,不涉言論,只要它們願意交出技術,就可以留下。