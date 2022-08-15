理查克萊曼有一首流傳很廣的鋼琴曲「水邊的阿德麗雅娜」。這裡要說的那位名叫阿德麗雅娜的女孩，也喜歡在海邊徜徉，但是更多時間她是待在汽車 裡；那輛SUV越野車狹小的車廂空間，是她現在唯一可以稱為「家」的地方。

不知道為甚麼她的Youtube視頻出現在我的推薦列表裡。隨手點開，看到她稱自己為無家可歸的遊民 ，還真有些驚訝。因為她看起來非常乾淨整潔，衣著得體，與街上那些時尚女孩沒有甚麼不同。談吐也文雅，開朗樂觀中帶著淡淡的憂傷。與大家對遊民的刻板印象完全不一樣。

阿德麗雅娜說，那天是她的生日，但是她沒有心情慶祝。她沒有家人，沒有朋友，沒有住所，她住在汽車裡已有七個月，所幸還有一份全職工作可以支付各種帳單、購買食品，但是她無力承受加州 高昂的住房開支；現在她賴以棲身的汽車連同車上的物品，就是她的全部家當。

作為整體，他們或許只是一個統計數字。但是每一個個體都有自己的故事。阿德麗雅娜先前住在阿肯色州。為了結束與前男友糟糕的關係，她搬到南加州想投奔父親和祖父母。她與那些家人本來就很疏遠。與祖母的關係更差。住了幾個月後，終於因為與家人的矛盾無法調和而被趕出家門。從此便以車為家。

阿德麗雅娜的經歷告訴我們，遊民也是多樣化群體。除了常見流落街頭的傳統遊民，還有像她那樣另外一種遊民。他們沒有固定住所，而是住在車上，可稱為「車民」。

他們都有一輛汽車，比那些一貧如洗的傳統遊民處境要好很多。車輛可以為他們遮風擋雨，至少不用露宿街頭。不少人都像阿德麗雅娜一樣，還有一份工作。他們所缺的只是一個屋頂、一張床。但是在加州，他們就是找不到這些。

從阿德麗雅娜的故事可以知道，車民為數不少。視頻下留言的網友中，有很多都是和她一樣流離失所的車民。還有一些人因各種原因很快就要失去住房，即將加入車民隊伍。

車民喜歡稱自己為「看不見的人」。他們住在車裡，外面看不到他們。他們也主動遠離公眾視線。因此，他們受到的關注遠不如傳統遊民。但他們同樣是遊民，同樣是加州高房價和高物價的受害者，同樣需要政府和社會關心與幫助。

車民生活不易。除各種不便之外，被保安驅趕、被可疑人士騷擾更是常態。最大挑戰是每天晚上找到一個可以安全泊車過夜的地方。網路上有很多車民分享經驗的視頻。資深車民會告訴菜鳥怎樣找安全場所，例如旅館停車場、沃爾瑪停車場、急診室停車場等。還有車上需要準備哪些物品，和一些重要小帖士，如辦一張健身俱樂部會員卡用以洗澡、手機是他們唯一與外界聯絡途徑，一定要買無限流量計畫等等。

阿德麗雅娜讓我們知道，我們周圍還生活著這樣一群另類遊民。願她能平安度過每一夜，更祝她早日找到能真正稱之為家的地方。([email protected])