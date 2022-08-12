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取消SAT後 看亞裔生表現

金山人語

加大2022年秋季新生錄取人數日前公布，總數12萬6500人，比去年略有減少。加大表示，去年新生總數13萬2千多人，比上一年大幅增1萬3千，現在需調整回來，以便為疫情中休學的人返校預留空間，當然不排除也是為減輕擴招過猛造成的資源緊缺壓力。

不過，讓加州納稅人欣慰的是，在總人數減少情況下，本州生卻小有增加，從去年8萬4223人增至8萬5268人。今年減少的，主要是外州和外國生。外州生從2萬8157減到2萬2798人，減了20%；外國生從1萬9973人減到1萬7531，減幅12%。

州議會去年通過提案，要求加大從今年起，在未來十年逐步將非本州生減至10%，並允增加撥款，以彌補外州和外國生減少造成的損失。但加大稱，減少外州和外國生，影響收入事小，傷害校園多元化事大。不過今秋新生數字表明，加大仍對州議會作了回應，只是，離期待的目標還有相當差距。

說起多元化，今秋新生中少數族裔增至43.8%，為歷史最高水平。其中拉丁裔37.3%，亞裔35%，均比去年略增。非裔占5.7%，基本持平。白人則降至18.6%。白人申請人數亦有所減少。拉丁裔連續三年成新生中占比最高族群，這與其人口比例相若。最近人口普查顯示，拉丁裔占加州人口39.4%，白人38.3%，亞裔17%，非裔6.4%。

特別值得注意的是，加大去年宣布，將不再考量申請人的SAT或ACT成績，許多人擔心會影響亞裔生錄取率，但從上述數字看，似乎並未出現斷崖式減少，亞裔生依舊表現亮麗，學生和家長應可暫時放下心來。

取消SAT成績呼聲早已有之。疫情開始後，許多大學以學生參加考試難為由，將SAT列為「可有可無」的選擇項目，可以不提交，但提交了也不拒絕。加大則更進一步：不會列入考量，而是採「全方位」評估方法。等於是拒絕，即申請人提供了也不予參考。這或許是在非裔和拉丁裔學生的訴訟壓力下，作出的無奈之舉。

亞裔尤其華裔學生，學習努力會考試，向來以優異的SAT成績在入學競爭中占優。整個加大，今年亞裔新生占35%，遠超人口比例，而在注重學術的明星校園，亞裔比例更高。如柏克萊加大，亞裔占39%，拉丁裔則降為24.5%。事實上，除SAT或ACT外，招生官有許多其他途徑了解學生的學術表現。如平均選課成績GPA，大學選修課AP，高中全校排名，學術比賽表現等等。

不過，這只是加大取消SAT後的第一次秋季招生。取消SAT已成全美趨勢，未來情勢如何，仍難逆料。亞裔學子想進入心儀的名校，除學術優秀外，仍須作好「全方位」準備。

亞裔 SAT 非裔

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