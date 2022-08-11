伴隨裴洛西 離台後的中國對台灣外海軍演，台灣社交媒體甚為廣傳的有兩事，一是中國網民傳台灣老百姓紛紛在搶購囤糧，真的是怕到了。台灣網民反駁，那是中元普渡到了，大家在買拜拜用品吧。另一是藍軍代表人物趙少康 臉書發文「台灣是一個神奇的地方」，說真的飛彈打過來，台灣人還裝沒事。

南部海釣船被搶租一空，很多人想搭船出海看解放軍軍艦 ;股市沒崩盤反大漲300多點，「當全世界都在為台灣擔憂，台灣反而很淡定：反正不會打，你們緊張什麼？」他的結論：台灣人到底是怎麼了？台灣真是一個神奇的地方！

一位台灣同學對趙少康很感冒，說：「他憑什麼說我們是裝出來的？ 」 卻也有搬來矽谷長住的一個台灣媽媽寫Line來問說：「我妹要我把媽媽接來美國，妳看會打嗎？ 」 那，媽媽要像1996年台海危機時那樣，賣掉台北房屋出走嗎？ 她說：倒也沒有。

台灣雅虎從4日到8日的民調 近5萬人參加，其中男女比例65%和35%，30歲以上占8成5，住北部者占約6成。答說「非常擔憂」 或「有點擔憂」中共持續對台打壓的約6成4。「非常關注」 「還算關注」軍演的則占大約7成6。

或許台灣並不像趙先生嘲諷的「神奇」，這裡住的是有血有肉的凡人，只是每個人對於現象的解讀不同而已。

裴洛西離台之後，CBS和NPR這種強勢大媒體都請台灣駐美代表蕭美琴上節目，給她很長的時間替台灣發聲，記者也作足功課，問她諸如：如果美國將來對台積電斷奶了，晶片能夠自足，不想幫台灣，那台灣能怎麼辦？ 又問：習近平仔細觀察俄羅斯打烏克蘭，就是要給中國將來收拾台灣作準備，台灣從烏俄之戰學了什麼？蕭代表使用美國人能接受的語彙和思考方式一一作答，她反問：「如果你的孩子上學常被霸凌，你能跟他說：如果害怕就別上學了嗎？」

在美國的親友，不分藍綠都覺得蕭代表的表現應予肯定，最負面的評語也不過是「她答了等於沒答。」大部分並不忍苛責。此時此地問這些只有神才知道的問題，你要一個台灣外交官怎麼答？

針對台灣廣大親朋友好，我也作了個非正式民調：「你周圍的台灣人怕老共打來嗎？」回答大部份是「不怕」，但再問為何不怕，答案的最大公約數是：怕了又能如何呢？ 能逃到哪裡去呢？

有位年輕人的回答很好，他說裴洛西這陣風讓他深深思考對台灣的感情和對共產黨的反感，雖同樣是「不害怕」，但如今的「不怕」和過去有點不一樣了。人若對付了害怕，較能接受現實。